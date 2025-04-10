Можно ли на Пасху варить студень из петуха: священник ответил

Пасха / © Getty Images

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Считается, что варить студень из петуха на Пасху нельзя. Священник Алексей Филюк ответил, действительно ли это так. По его словам, история о том, что "рубить петуха на пасхальные праздники - это большой грех" - является обычной басней.

Об этом священник сказал в TikTok.

"Когда-то и моя бабушка так говорила: петух Понтию Пилату известил, что Христос Воскрес. А потому петуха на Пасху праздники нельзя рубить, потому что это большой грех. То басня, которая не имеет ничего общего с христианством. Не делаем языческих образов. Ваша Пасха — Иисус Христос. Верьте в Бога.

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