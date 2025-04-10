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Можно ли на Пасху варить студень из петуха: священник ответил
Священник советует избавиться от предрассудков.
Считается, что варить студень из петуха на Пасху нельзя. Священник Алексей Филюк ответил, действительно ли это так. По его словам, история о том, что "рубить петуха на пасхальные праздники - это большой грех" - является обычной басней.
Об этом священник сказал в TikTok.
"Когда-то и моя бабушка так говорила: петух Понтию Пилату известил, что Христос Воскрес. А потому петуха на Пасху праздники нельзя рубить, потому что это большой грех. То басня, которая не имеет ничего общего с христианством. Не делаем языческих образов. Ваша Пасха — Иисус Христос. Верьте в Бога.