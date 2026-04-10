Можно ли носить крашенки и паски на могилы умерших: ответ священника
Священники объяснили, почему традиция приносить еду на могилы не имеет отношения к христианству.
В Украине существует традиция в пасхальные дни посещать могилы умерших родственников. Кто-то это делает на саму Пасху, кто-то — в течение Светлой недели, а многие — в следующее воскресенье после Пасхи, на Гробки или Проводы. По обычаю, на могилы умерших несут крашенки и пасочки.
Как церковь относится к такому обычаю, рассказали священник ПЦУ, военный капеллан ВСУ Тарас Видюк в комментарии «Телеграфу» и протоиерей ПЦУ Георгий Коваленко в интервью «Главреду».
Тарас Видюк подчеркнул, что эта традиция не является частью церковного празднования Пасхи. По его мнению, для умерших более важна молитва за души, а не еда.
«Лучше помолиться, вспомнить умерших с любовью и, по возможности, заказать за них молитву в храме», — сказал он.
Георгий Коваленко отмечает, что вопрос еды на кладбище — это преимущественно местная традиция. По его словам, Церковь не дает строгого запрета, но призывает включать критическое мышление и искать смысл в своих действиях.
«Традиция, которая не соответствует истине, является только старым предрассудком. Важно, чтобы мы избавлялись от предрассудков, понимали смысл традиции, а не делали что-то потому, что „так принято“… Традиции следует следовать, но всегда задаваться вопросом, что это значит и зачем это, почему бабушка и другие люди делали так на протяжении столетий. Только так мы не потеряем смысл праздников. Если мы будем помнить о воскресении и вечности, наши традиции будут адекватными», — добавил протоиерей.
Священник УГКЦ Олег Харишин в комментарии «20 минут. Тернополь» был еще более резким. Еду на могилах он назвал оккультизмом.
«Не нужно такого делать. Верить в то, что умерший человек придет и будет пробовать освященные продукты — это уже спиритизм. Умершие духовно присутствуют с нами через молитву и память о них. Давайте не заниматься оккультно-суеверными вещами. Это неправильно», — сказал он.
Ранее известный священник-блогер Алексей Филюк рассказал, что действительно должно быть в пасхальной корзине.