Можно ли обвенчаться второй раз: священник объяснил нюансы

В православной традиции церковный брак (венчание) считается вечным и не подлежит расторжению. Однако, учитывая сложности жизни, Церковь предусматривает механизм, позволяющий верующим, чей гражданский брак распался, получить благословение епископа на повторное венчание. Отец Мирослав объясняет, что процедуры развенчания не существует, поскольку венчание, заключенное в церкви, разорвать невозможно.

Церковь строго соблюдает государственные законы: пара может обвенчаться только после того, как зарегистрирует брак в ЗАГСе.

«Есть государственные законы и церковные законы, и мы не можем нарушать их, потому что мы живем в правовом государстве», — отмечает отец.

Если пара развелась, но уже живет в новом гражданском браке без повторного венчания (хотя предшествующий брак был венчаем), с точки зрения Церкви это считается грехом прелюбодеяния.

«Это грех прелюбодеяния. Они просто прелюбодействуют. Есть заповедь, которая говорит: 'Не прелюбодействуй'», — говорит отец Мирослав.

Как получить разрешение на второе венчание

Поскольку разорвать предварительное венчание нельзя, процесс состоит в получении разрешения (благословения) на второй брак.

Расторжение гражданского брака. Прежде всего необходимо иметь свидетельство о разводе (решении суда или ЗАГСа) от предыдущего брака. Регистрация нового брака. Новый брак должен обязательно быть зарегистрирован в органах государственной власти. Обращение к священнику. Обратиться к священнику с просьбой о благословении на второе венчание. Составление просьбы. Человек пишет просьбу по имени епископа. В нем обязательно указывается: разрешения вступить во второй брак (с указанием имени будущего супруга/жены и места венчания);

причина расторжения предшествующего брака (в свободной форме). Рекомендация. Священник прилагает к просьбе свою рекомендацию. Разбирательство. Просьба рассматривается церковным судом и епископом в течение месяца-полтора (до двух месяцев). Благословение. После рассмотрения посылается официальный документ за подписью епископа, который дает разрешение на повторное венчание. Без этого документа священник не имеет права венчать пару.

Процедура получения разрешения бесплатна, за исключением добровольных пожертвований. Священник обязан выяснить, был ли один из невест уже венчан раньше. Венчания регистрируются, поэтому при необходимости священнослужитель может обратиться в ту епархию, где проживали молодожены, чтобы проверить наличие документации о церковном браке.

