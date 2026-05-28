Можно ли обжаловать мобилизацию через суд: юрист объяснила, когда это действительно работает

Обжалование повестки

В Украине во время военного положения граждане могут обжаловать в суде решения, связанные с мобилизацией, действиями ТЦК и выводами военно-врачебных комиссий. В то же время, далеко не каждый иск дает результат, а судебная практика за время полномасштабной войны заметно изменилась.

Об этом пишет «РБК-Украина» со ссылкой на адвоката Оксану Воробей.

По словам юристки, сама повестка редко становится предметом успешного судебного обжалования, ведь она лишь сообщает человеку о необходимости явиться в ТЦК.

Зато чаще оспаривают штрафы и постановления об административной ответственности за нарушение правил военного учета. Именно по таким делам суд может оценить, правильно ли оформлена и вручена повестка, а также соблюдали ли процедуру ее отправки.

Как обжаловать решение ВЛК

Если человек не согласен с заключением военно-врачебной комиссии, сначала следует обращаться в высшую ВЛК с жалобой и медицинскими документами.

Только после этого возможно обращение в суд. При этом суды обычно не изменяют сам диагноз, а назначают повторное медицинское освидетельствование.

Юрист объясняет, что во время мобилизации ВЛК нередко проводятся формально и спешно, без полного анализа документов или необходимых обследований. Именно поэтому повторный осмотр после решения суда часто бывает более тщательным.

Реально ли отменить мобилизацию

Эффективность судебного обжалования зависит от того, имел ли человек законные основания для отсрочки, бронирования или освобождения от службы.

Если таких оснований не было, даже в случае процедурных нарушений мобилизацию могут провести повторно уже согласно всем требованиям законодательства.

По словам адвоката, украинские суды во время войны стали менее склонны отменять решение ТЦК только из-за формальных ошибок.

«Если лицо фактически подлежало мобилизации и не имело права на отсрочку, одни процедурные недостатки не всегда воспринимаются судами как достаточное основание для отмены решений ТЦК», — отметила Оксана Воробей.

Она добавила, что судебная система сейчас пытается балансировать между правами граждан и потребностями обороны государства во время военного положения.

Напомним, мобилизация в Украине продолжается и, как рассказали в комментарии для ТСН.ua депутаты Верховной Рады, через 2 месяца чиновники настроены презентовать новые изменения, которые коснутся ТЦК и тех мужчин, которые нарушают мобилизационное законодательство.

