Можно ли обжаловать результаты НМТ и реально ли изменить баллы после теста: объяснение

Экзамен / © УНИАН

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Много выпускников стремятся оспорить свои баллы НМТ-2026, однако процедуры апелляции не существует. Руководитель УЦОКО Татьяна Вакуленко расставила точки над «і» в вопросе обжалования баллов и объяснила, как реагировать на технические сбои во время экзамена.

Об этом директор Украинского центра оценивания качества образования рассказала изданию «Главком».

Многие родители и выпускники, ориентируясь на практику предыдущих лет, до сих пор рассчитывают на возможность пересмотра результатов НМТ. Вакуленко однозначно объяснила, работает ли эта процедура сейчас.

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«Как такой апелляции на результат НМТ не существует. Обжаловать результат невозможно, потому что все задания проверяются автоматически. Нет, как раньше, задач с развернутой формой ответа, которую проверял бы человек. Все получают одинаковые задачи и ответы одинаково оцениваются», — подчеркнула глава УЦОКО.

Вместе с тем, в Центре допускают возможность исправления системных ошибок. Если родители или участники заметят неточность непосредственно в условии тестового задания и сообщат об этом в обращении, УЦОКО проверит, как задание отображалось на экране. Если технический дефект подтвердится, решение будет принято в пользу всех участников тестирования.

В качестве примера Вакуленко привела ситуацию трехлетней давности, когда из-за сбоя из условия исчезло одно из значений, что сделало решение невозможным, и тогда баллы пересчитали для всех выпускников.

Одним из самых больших опасений абитуриентов остаются технические проблемы во время тестирования. Организаторы отмечают: о любых неисправностях или нарушениях нужно сообщать сразу, еще в экзаменационном центре.

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«Если же мы говорим о технических каких-то проблемах при прохождении оценки, то о них нужно сообщать сразу, прямо в экзаменационном центре. Скажем, если техника не работала адекватным образом, возникла ли какая-нибудь другая проблема, нужно поднять руку, об этом сообщить, и проблему должны устранить. Если проблему не устранили, нужно писать апелляционное заявление на нарушение процедуры», — подчеркнула Вакуленко.

НМТ 2026 в Украине — последние новости

Напомним, Министерство образования не планирует упрощать НМТ, поскольку статистика подтверждает, что большинство абитуриентов успешно преодолевают проходной порог. По словам министра Оксена Лисового, тест доступен, а проверка базовых знаний необходима даже в условиях войны.

К слову, задача по математике на НМТ-2026 вызвала волну дискуссий: репетиторы отмечают критически низкий уровень знаний абитуриентов, которые не могут решить даже элементарные примеры. Педагоги отмечают, что, несмотря на наличие простых вопросов и справочных материалов, часть выпускников не готова к экзамену из-за пробелов в учебе или стресса, тогда как пользователи соцсетей выражают обеспокоенность состоянием современного школьного образования.

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