Можно ли оправдать уклонистов из-за религиозных убеждений: объяснение капеллана

Пребывание в армии во время войны не обязательно будет означать участие в боевых действиях.

Руководитель капелланской службы Главного управления разведки Минобороны Константин Холодов считает, что религиозные убеждения не могут оправдывать уклоняющихся от защиты государства во время войны.

Об этом он заявил в интервью РБК-Украина.

Капеллан напомнил, что граждане Украины имеют не только права, но и обязанности.

Также читайте На Львовщине с матом и угрозами вручили повестку священнику: новый скандал с ТЦК

"Как я могу оправдывать людей, которым плевать на свою страну? Жил до сих пор в этой стране, ходил на выборы. У тебя есть какие-то не только права в этой стране, но и обязанности... Жизнь в обществе налагает определенные обязанности, их надо выполнять. Поэтому нет, я не оправдываю, абсолютно", — объяснил Константин Холодов.

По его словам, пребывание в армии во время войны не обязательно означает участие в боевых действиях, поскольку в армии нужны люди и для другой работы.

"Там надо носить, копать, грузить, перекладывать. Там не каждого пошлют убивать, потому что не каждый умеет это делать. Ты выходишь из зоны комфорта и тебя будто погружают в холодную ванну с ледом и говорят: тут будь, так надо, ты живешь в необычных условиях, ты не принадлежишь себе, приказы отдает незнакомый тебе человек, должен их выполнять. Это война", - сказал Константин Холодов.

Капеллан отметил, что оправдывает только те случаи, когда человек не может физически защищать страну из-за болезней.

Напомним, ранее адвокат пояснил, что сан священника не является основанием для избегания мобилизации.

Читайте также: