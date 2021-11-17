Можно ли отказаться от COVID-прививки, если есть антитела: ответ Минздрава

Можно ли отказаться от COVID-прививки, если есть антитела: ответ Минздрава

Перед вакцинацией не обязательно делать ИФА-тестирование.

Наличие антител к коронавирусу не является основанием для отказа от вакцинации COVID.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

"Обнаружение антител не гарантирует наличия иммунитета ко всем штаммам вируса SARS-CoV-2 и не является основанием для отказа от вакцинации. На сегодняшний день неизвестно, каким должен быть уровень антител для защиты и как долго они сохраняются", — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркиваю, что перед прививкой не обязательно делать ИФА-тестирование на определение антител. Это объясняют тем, что пока точно неизвестно: сколько должно быть в организме антител, чтобы повторно не инфицироваться COVID.

"Тест на наличие антител может лишь показать их наличие или отсутствие, но он никоим образом не ответит на вопрос, заболеет ли человек снова или как именно перенесет коронавирусную болезнь", — отмечают в Минздраве.

Как сообщалось, Минздрав определился с полным перечнем противопоказаний для прививки от коронавируса. В министерстве настаивают — людей, которым нельзя прививаться, скудное количество. К примеру, прививка онкопациентов — ведомство отнесло к вакцинации с предостережением. То же касается пациентов с аутоиммунными заболеваниями и иммунодефицитом.

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