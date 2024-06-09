Можно ли отказаться от мобилизации из-за религии: объяснение юриста

В Украине есть ряд основных религиозных организаций, запрещающих брать в руки оружие.

Согласно Конституции Украины, граждане, имеющие религиозные убеждения, могут выполнять свой долг по защите Родины путем несения невоенной альтернативной службы.

Детали по поводу мобилизации и последующей службы в армии во время войны на фоне религиозных убеждений объяснила юристка Диана Скумадчук, передает "РБК-Украина".

По ее словам, формально такие граждане находятся в составе Вооруженных сил Украины, однако участвовать в боевых действиях они не должны.

Это же подчеркнул Верховный суд Украины по делу №344/12021/22 (производство №51-90км24), где отметил, что гражданин имеет право отказаться от прохождения военной службы по религиозным убеждениям, однако ему нужно обязательно доказать следующие факторы:

принадлежность к действующим религиозным организациям в Украине, вероучение которых прямо запрещает своим последователям брать в руки любые виды оружия

искренность своего верования с последовательными действиями и доказательствами (например, хождение в церковь в течение нескольких лет, постоянные пожертвования для церкви и т.п.)

"Если данные факты гражданин докажет на практике в суде, то он сможет избежать уголовной ответственности за уклонение от мобилизации по статье 336 Уголовного кодекса Украины ", – пояснила юрист.

Какие религии запрещают брать в руки оружие

В Украине можно выделить ряд основных религиозных организаций, учение которых прямо запрещает своим последователям брать в руки любые виды оружия:

адвентисты-реформисты и адвентисты седьмого дня

евангельские христиане и евангельские христиане-баптисты

мученики и свидетели Иеговы

харизматические христианские церкви и церкви, приравненные к ним по зарегистрированным уставам

христиане веры евангельской и церкви, приравненные к ним по зарегистрированным уставам

общество Сознания Кришны.

Ранее капеллан объяснил, можно ли оправдать уклоняющихся из-за религиозных убеждений.

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