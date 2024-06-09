Можно ли отказаться от мобилизации из-за религии: объяснение юриста

В Украине есть ряд основных религиозных организаций, запрещающих брать в руки оружие.
Согласно Конституции Украины, граждане, имеющие религиозные убеждения, могут выполнять свой долг по защите Родины путем несения невоенной альтернативной службы.
Детали по поводу мобилизации и последующей службы в армии во время войны на фоне религиозных убеждений объяснила юристка Диана Скумадчук, передает "РБК-Украина".
По ее словам, формально такие граждане находятся в составе Вооруженных сил Украины, однако участвовать в боевых действиях они не должны.
Это же подчеркнул Верховный суд Украины по делу №344/12021/22 (производство №51-90км24), где отметил, что гражданин имеет право отказаться от прохождения военной службы по религиозным убеждениям, однако ему нужно обязательно доказать следующие факторы:
- принадлежность к действующим религиозным организациям в Украине, вероучение которых прямо запрещает своим последователям брать в руки любые виды оружия
- искренность своего верования с последовательными действиями и доказательствами (например, хождение в церковь в течение нескольких лет, постоянные пожертвования для церкви и т.п.)
"Если данные факты гражданин докажет на практике в суде, то он сможет избежать уголовной ответственности за уклонение от мобилизации по статье 336 Уголовного кодекса Украины ", – пояснила юрист.
Какие религии запрещают брать в руки оружие
В Украине можно выделить ряд основных религиозных организаций, учение которых прямо запрещает своим последователям брать в руки любые виды оружия:
- адвентисты-реформисты и адвентисты седьмого дня
- евангельские христиане и евангельские христиане-баптисты
- мученики и свидетели Иеговы
- харизматические христианские церкви и церкви, приравненные к ним по зарегистрированным уставам
- христиане веры евангельской и церкви, приравненные к ним по зарегистрированным уставам
- общество Сознания Кришны.
Ранее капеллан объяснил, можно ли оправдать уклоняющихся из-за религиозных убеждений.
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