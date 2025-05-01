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- Украина
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Можно ли отказаться от мобилизации из-за вероисповедания: Верховный Суд принял решение
По закону вероисповедание не освобождает граждан Украины от военной службы. Но в мирное время для верующих предусмотрена альтернатива.
В период действия военного положения все военнообязанные граждане Украины могут быть мобилизованы для прохождения военной службы и защиты государства. Не исключение и мужчины, исповедующие религию Свидетелей Иеговы, которым вера запрещает выполнять любую воинскую обязанность и брать в руки оружие.
Об этом сообщила пресс-служба Верховного Суда Украины.
Основанием для публикации стало уголовное дело об уклонении от мобилизации, рассматриваемое Кассационным уголовным судом в составе Верховного Суда. Решением, принятым 15 апреля, суд оставил неизменным приговор мужчине, которого лишили свободы на три года за то, что он не явился в ТЦК после вручения повестки из-за своих религиозных убеждений.
В материалах дела отмечается, что 30 лет назад (1995) уроженец пгт Недригайлов Сумской области проходил срочную службу в должности санитарного инспектора среднего медицинского персонала, поэтому находится на военном учете и является военнообязанным. Позже мужчина «приобрел глубокие религиозные убеждения» и в ноябре 2023 года крестился как Свидетель Иеговы.
Защита требовала отмены приговора из-за того, что религиозные убеждения Свидетелей Иеговы запрещают любую военную службу, потому что она приводит к «гибели личности в гражданском понимании». Однако Верховный Суд оставил приговор предыдущих инстанций неизменным.
В суде объяснили, что по украинским законам, в мирное время верующие могут проходить альтернативную службу, не предусматривающую ношение оружия. Но когда в стране объявлено военное положение и проводится мобилизация, такая альтернатива не предусмотрена. Суд обратил внимание, что когда есть риски захвата страны врагом и физической гибели тысяч украинцев, «гибель личности в гражданском понимании» не может учитываться.
Кроме того, по этому конкретному делу Сумской ТЦК все же учел религиозные убеждения мужчины и намеревался направить его на военную службу на должность связиста, которая не предусматривает ношение и использование оружия.
«Верховный Суд считает, что существование особой общественной потребности очевидно, поскольку Украина ведет оборонную войну, а не агрессивную, Украина подверглась нападению со стороны государства, значительно большего по площади и количеству населения, линия активных боевых действий и линия границы, со стороны которого может произойти потенциальное нападение противника, измеряется тысячами километров. По убеждению суда, пребывание государства в правовом режиме военного положения является важной причиной, чтобы говорить о необходимости выполнения воинской обязанности всеми гражданами Украины, в том числе и Свидетелями Иеговы», — отмечается в решении суда.
Напомним, бронь от мобилизации может потерять часть медиков из-за того, что Министерство здравоохранения получило запрос от Министерства обороны на разбронирование части медработников. Минздрав проводит консультации по спискам медицинских специалистов, которые могут быть вовлечены в нужды армии.