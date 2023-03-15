Можно ли отказаться от получения повестки: юрист раскрыл подробности

При мобилизации в Украине вручение на улице незаполненных повесток не предусмотрено законом. Представители военкомата могут вручать уже заполненные повестки на улице, но не выписывать их там. В случае нарушений гражданин вправе потребовать составить акт отказа от повестки.

Об этом рассказал в эфире "Сніданку з 1+1" во время всеукраинского телемарафона адвокат Андрей Новак.

"В первую очередь у вас должны узнать ваши персональные данные — фамилию, имя, отчество. Это делает полиция, когда устанавливает вашу личность и проверяет документы... Но в любом случае, если у вас проверяют документы, эти данные передаются представителям военкоматов, и они на месте "на коленке" заполняют повестку и будут пытаться вам вручить. В таком случае вы можете либо взять повестку и явиться в военкомат, либо не явиться, но за это будет ответственность", — отметил адвокат.

Также, по его словам, можно отказаться от получения повестки и настаивать, чтобы представители военкоматов составляли акт отказа.

"Этот документ предусмотрен действующим законодательством, его должен готовить и составлять представитель военкомата с участием двух свидетелей, где вы должны указать уважительную причину, почему вы отказываетесь взять повестку — например, вручило неуполномоченное лицо".

Как объяснил Новак, можно проверить полномочия лица, которое будет вручать повестку:

"Чтобы было четко указано, что определенный "гражданин Петренко" действительно работает в военкомате. Проверить, есть ли у него выписка из приказа или распоряжения, что именно этот "гражданин Петренко", представитель военкомата, уполномочен на вручение повесток".

По словам юриста, если всего этого нет, "то в идеальном мире можно было бы спокойно отказываться от получения повестки и идти дальше". Но в украинских реалиях "случаются ситуации, как в Одессе, когда применили силу, направили принудительно в автобус и в военкомат".

На вопрос, какая ответственность за то, что человек не подписывает и не берет повестку, Новак ответил:

"Ответственности за то, что не берешь повестку, не предусмотрено вообще никакой. Это твое право не получить повестку, именно поэтому составляется акт отказа, где ты мотивированно объясняешь, почему ты отказываешься. Затем этот акт будет рассматриваться руководителем центра комплектования. Он будет рассматривать административное дело, на которое должны вас пригласить, но часто не приглашают, и уже привлекать к административной ответственности".

В то же время, уточнил юрист, относительно места, где могут вручить уже заполненную повестку, нет никаких ограничений.

Ранее главный военный комиссар Львовщины Александр Тищенко заявил, что вручение повесток на улице и в других общественных местах не противоречит закону Украины.

Юристка Виктория Тютюнникова считает, что повестку могут заполнять перед вручением, но в том случае, если это делается в присутствии председателя ТЦК, от имени которого вручается повестка, или он это делает лично.

Адвокат Андрей Новак объяснил, какие причины законно позволяют не прийти в военкомат, когда повестка на руках. В частности, важными для неявки причинами являются состояние здоровья, смерть родных, уход за больными родными, стихийное бедствие или другая чрезвычайная ситуация и сдача экзаменов в вузы.

Читайте также: