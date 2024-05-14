Можно ли отказаться от прохождения ВЛК: объяснение юриста

Прямого запрета отказаться от ВЛК нет, но долг есть.

В Украине нет прямых запретов отказываться от прохождения ВЛК, но вместе с тем обязанность его проходить существует.

Об этом рассказала адвокат Екатерина Анищенко в комментарии РБК-Украина.

Прохождение ВЛК

Медосмотр военнообязанных проводят по решению руководителей ТЦК и СП ВЛК ТЦК и СП на сборных пунктах районных (городских) ТЦК и СП или в учреждениях здравоохранения коммунальной или государственной формы собственности врачами, которые включаются в ВЛК военкоматов.

"Основные задачи военно-врачебной экспертизы — подбирать граждан, пригодных по состоянию здоровья в военную службу, для укомплектования Вооруженных Сил Украины и анализировать результаты медицинского осмотра, разрабатывать мероприятия по комплектованию Вооруженных Сил личным составом, пригодным к военной службе по состоянию здоровья ", – говорит адвокат.

Она объясняет, что теоретически человек может отказаться проходить ВЛК.

"Заставить его никто не может, если он не хочет. Однако на практике это будет нести за собой административную ответственность", — говорится в сообщении.

В случае, если человек отказывается проходить ВЛК, он считается полностью здоровым.

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"И соответственно, на него можно рассчитывать как на будущего мобилизованного. И если человек отказывается от мобилизации, то считается уклоняющимся. То есть прямого запрета отказаться от ВЛК нет, но обязанность есть", — говорит адвокат.

Согласно Закону Украины "О воинской обязанности и военной службе" граждане, приписанные к призывным участкам, которые только собираются к ним приписываться, обязаны проходить обязательное медицинское освидетельствование.

"Это нужно, чтобы выявить у них возможные физические или психические изъяны и чтобы сформировать человеческий резерв, чтобы государство имело в будущем возможность мобилизовать соответствующее количество лиц с учетом потребностей ВСУ и ситуации на фронте", — добавила она.

Напомним, часть принятых изменений согласно закону о мобилизации касается непосредственно медицинской системы: работы ВЛК, прохождения медосмотров, проверки решений медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) и отсрочки от призыва.

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