Можно ли отменить розыск в "Резерв+": юристы объяснили

Розыск.

В Украине продолжается всеобщая мобилизация. Военнообязанные лица могут объявить в розыск. Этот статус означает, что ТЦК не может установить местонахождение гражданина для уточнения данных, прохождения медицинского осмотра или выполнения мобилизационных обязанностей.

Существует ли механизм отмены этого статуса и как снять розыск, объяснили юристы адвокатского объединения "Бачинский и партнеры".

Юристы объясняют, что такой статус предусматривает возможность проверки документов сотрудниками Нацполиции и передачи информации в ТЦК для дальнейших действий. Впрочем, важно понимать, что розыск не равняется ограничению свободы, но является основанием для усиленной проверки данных.

Основания для розыска

Есть законные основания для объявления гражданина в розыск. Чаще такой статус применяют в случае нарушения требований военного учета:

человек не явился в ТЦК в назначенное время без уважительной причины;

ТЦК и полиция не могут установить, где находится военнообязанный;

лицо уклоняется от прохождения военно-врачебной комиссии (ВЛК), уточнения учетных сведений или постановки на военный учет.

Как отменить розыск

Снять статус "в розыске" можно после устранения всех нарушений. Для этого необходимо подтвердить личность, предоставить необходимые документы и пройти необходимые процедуры.

В частности, сделать это можно с помощью приложения "Резерв+". В сервисе доступна функция подачи обращения по пересмотру административного дела. После формирования заявления система открывает материалы, а уполномоченное должностное лицо ТЦК рассматривает его в установленный срок.

После вынесения постановления о наложении административного взыскания открывается возможность уплаты штрафа. После проведения транзакции информация автоматически передается в интегрированные реестры и поступает в Нацполицию. Обновление статуса обычно происходит в течение 3–5 рабочих дней.

Кроме того, граждане могут лично обратиться в Территориальный центр комплектования. Процедура предусматривает представление документов, касающихся военно-учетного статуса, составление протокола об админправонарушении. После вынесения постановления выдаются реквизиты для оплаты штрафа. ТЦК фиксирует информацию об уплаченном штрафе и направляет данные в Нацполицию. Сроки обновления информации такие же – около 3–5 рабочих дней.

Адвокаты объясняют, что отмена розыска не является основанием для автоматической мобилизации, поскольку сам статус не определяет пригодность к службе, а также не влияет на наличие или отсутствие права на отсрочку.

После снятия розыска ТЦК проводит стандартные процедуры военного учета: уточнение персональных данных, проверку документов о основаниях для отсрочки и направления на ВЛК. Решение о мобилизации принимается только после заключения о пригодности и при отсутствии законных оснований для увольнения или отсрочки.

Напомним, ранее мы писали о том, снимается ли военнообязанный с розыска, если он уплатил штраф через "Резерв+". Спикер Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин объяснил, если гражданин самостоятельно пришел в ТЦК, получил постановление и уплатил штраф, или оплатил его дистанционно через «Резерв+», он автоматически снимается с розыска.

