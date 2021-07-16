Можно ли пить алкоголь, мочить руку и заниматься спортом после вакцинации: украинцам объяснили, как вести себя после прививки

Можно ли пить алкоголь, мочить руку и заниматься спортом после вакцинации: украинцам объяснили, как вести себя после прививки

После вакцинации от коронавируса принимать душ или ванну и мочить место прививки не запрещено.

Вакцинация от коронавируса в Украине набирает обороты, а вместе с ней у населения увеличивается количество вопросов о процедуре. Чтобы избежать распространения фейков, в Минздраве ответили на популярные вопросы украинцев об иммунизации.

Об этом говорится на странице Минздрава в Facebook.

Так, отмечается, что часто людям, которые хотят прививаться от COVID-19 семейный врач советует сдать общий анализ крови и мочи, D-димер и тест на антитела к коронавирусу, но в Минздраве отмечают, что никаких анализов перед вакцинацией сдавать не нужно. Исключением могут быть только те ситуации, когда имеются существенные основания. Также не нужно делать ПЦР-тест или анализ на антитела к коронавирусу перед или после прививки.

Насчет совместимости алкоголя и вакцинации, то в Минздраве говорят, что пока нет оснований считать, что употребление крепких напитков влияет на эффективность прививки от коронавируса. В то же время чрезмерные дозы алкоголя подавляют иммунитет, что может ослабить иммунный ответ на вакцину. Впрочем следует помнить, что злоупотребление алкоголем вредит здоровью.

Относительно питания, то его режим никак не должен быть препятствием для вакцинации. Впрочем, стоит учитывать, что у некоторых людей, жирная пища может быть причиной боли в животе, тошноты или рвоты, что приведет к нарушению самочувствия у послевакцинальный период.

Также обществом распространяют различные слухи относительно того, можно ли мочить место прививки. В Минздраве объясняют, что принимать душ или ванну после вакцинации и мочить место прививки не запрещено. Но место прививки нельзя тереть, чтобы избежать излишнего раздражения.

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Поскольку сейчас сезон летних отпусков в разгаре, то большинство спрашивают, можно ли путешествовать самолетом после вакцинации. В Министерстве здравоохранения говорят, что это не запрещено и они не видят оснований для беспокойства, что прививка может как-то вызвать тромбоз во время авиаперелетов.

Кроме того, после вакцинации можно заниматься спортом, если нет сильной реакции организма на прививку. Впрочем, нужно помнить, что чрезмерные нагрузки вредят организму.

Напомним, ученые из университета Вашингтона в Сент-Луисе в новом исследовании выяснили, какие вакцины могут годами защищать от коронавируса. Подробно об этом читайте здесь.

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Какова ситуация с COVID-19 и вакцинацией сейчас в Украине – министр здравоохранения Виктор Ляшко

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