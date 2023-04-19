Можно ли пить бутылированную воду по истечении срока ее годности

Если бутылированная вода пролежала очень долго – можно ли ее пить, читайте в материале ТСН.ua

Подавляющее большинство людей привыкли пить бутылированную воду — такая вода считается очищенной и безопасной. И хотя люди обычно выпивают воду довольно быстро, в случае нехватки воды, на случай необычных ситуаций, в экстремальных условиях, например, в условиях войны — пытаются запастись такой водой на длительный срок.

Что же будет с водой, можно ли воду в бутылках хранить в течение нескольких месяцев, лет, по истечении срока годности, когда дата «употребить до» уже прошла? Может ли истечет срок годности такой природной жидкости, как вода?

Что означает истечение срока годности воды в бутылке

Срок годности вода не имеет, поскольку она не содержит сахара, белков, добавок, которые обычно приводят к порче пищи. Виновником истечения срока годности является упаковка.

Более 97% воды реализуется в пластиковых емкостях. Пластиковые бутылки пористые, что позволяет окружающим воздушным газам, бытовым растворителям, топливу на основе нефти и других химикатов влиять на вкус и качество жидкости.

Чтобы предотвратить это, некоторые производители бутылированой воды используют пластик премиум-класса, благодаря чему их продукт лучше сохраняется, но также стоит немного дороже.

Следует отметить, что Управление по контролю качества пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) не требует от производителей бутылочной воды указывать срок годности воды , поскольку считает, что продукт имеет неограниченный срок годности. Кроме того, FDA не требует указывать дату пригодности для любых продуктов, кроме детских смесей. Сроки годности обычно устанавливаются производителями и не обязательно отражают понижение качества после наступления даты. Если вы видите срок годности на бутылке с водой, это не значит, что с вами что-нибудь произойдет если вы выпьете воду когда дата истечет.

Можно ли пить бутылированную воду зависит от условий хранения

Можно или нет пить воду по истечении срока потребления зависит от условий хранения.

Исследования показали, что если хранить воду в пластике при высоких температурах в течение нескольких недель, такое химическое соединение из пластика как сурьма может попасть в воду.

Лучше всего хранить воду в бутылках по крайней мере при комнатной температуре, в идеале – в прохладной температуре, как можно дальше от прямых солнечных лучей и бытовой химии.

Не лучшей идеей является и хранение бутылированной воды на балконе в летнюю жару или летом в машине. Несмотря на то, что вода в бутылках может выдерживать некоторые воздействия, связанные с нагревом, она будет сохраняться дольше и будет иметь лучший вкус в надлежащих условиях.

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