Можно ли покупать одежду малышу до родов: священник Филюк ответил

Священник-блогер развеял мифы вокруг подготовки к отцовству / © pixabay.com

Известный священник-блогер Алексей Филюк из Тернопольщины прокомментировал распространенное среди украинцев суеверие, что мол до рождения ребенка заранее не стоит покупать детскую одежду, потому что это плохой знак.

Можно ли покупать одежду для ребенка заранее, когда женщина еще беременна, Филюк объяснил в своем Instagram.

«Конечно, что можно. А вера ваша где? Вы беременны, вы должны родить ребенка. Вы верите, что с ним все будет хорошо. И вы должны купить вещи», — подчеркнул священник.

Филюк напомнил будущим мамам, что вообще в роддом требуют брать с собой вещи для детей, в том числе одежду.

«Через что? Из-за того, что мама после рождения ребенка должна во что-то ребенка одеть. Будет ли мама рожать, а потом гонять по базару, или по магазину скупать вещи? Конечно, можно покупать вещи до рождения ребенка. Вы верой живете», — отметил Филюк.

Священник призвал будущих родителей, которые в ожидании пополнения верить, что с их ребенком все будет хорошо и отгонять от себя злые мысли.

«Если вы верите, что будет с вашим ребенком все хорошо, то по вере ваши будет. Но если вы уже паникуете, то извините, вы несчастные люди. Вы уже себя накрутили к несчастью», — объяснил он.

Поэтому Филюк советует всем родителям готовить вещи для ребенка еще до родов, когда у них есть время.

«Вы должны верить, что все будет хорошо, рожать и иметь две сумки. Одна сумка должна быть в роддом собрана с вещами, с ползунками разными, с разными вещами, которые необходимы. А вторая сумка должна быть дома. Потому что вы приедете из больницы после выписки, вы не пойдете с ребенком по магазинам покупать. Надо во что-то его одеть. Поэтому вы должны иметь вещи и в роддом, и в послеродовой период, для того, чтобы своего ребенка иметь во что-то одеть, пеленать. Ну, сейчас не повьют. Памперсы должны быть, все должно быть сделано. Разве у вас очень умный муж, он вас поддерживает и купит без вас. Но в общем-то можно и нужно готовить вещи для родов и после родов для ребенка», — советует священник Филюк.

