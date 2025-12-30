Можно ли получить бронирование с первого дня трудоустройства: объяснение юриста

Бронирование / © ТСН

Реклама

В законах не определяются четкие сроки, когда бронировать сотрудника на предприятии — через два месяца или с первого дня. Да, бронировать фактически сразу после приема на работу.

Об этом рассказал военный юрист ЮК «Приходько и партнеры» Михаил Лобунько, пишет «РБК-Украина».

Что сделать для бронирования

Как пояснил юрист, чтобы претендовать на бронь, военнообязанный должен проверить:

Реклама

наличие действительного учетного документа;

информация о месте проживания и контактах должна быть обновлена по закону №3633-IX (через ТЦК, ЦНАП или «Резерв+»);

отсутствие «розыска» ТЦК.

«Траба чтобы военнообязанный уточнил персональные данные, указанные в пункте 2 раздела II „Заключительные и переходные положения“ Закона Украины от 11 апреля 2024 г. № 3633-IX „О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам прохождения военной службы, мобилизации и военного учета“, — подчеркнул Лобунько.

Ранее адвокат объяснил, какую зарплату нужно иметь для бронирования.

Так, для частных компаний со статусом критической инфраструктуры зарплата на работника рассчитывается за последний календарный месяц путём увеличения размера минимального показателя по стране на коэффициент 2,5. Если в декабре минимальная зарплата составляет 8 000 гривен, то для бронирования зарплата должна составлять от 20 тысяч гривен.

Однако для государственных и коммунальных предприятий месячный доход работника должен быть не ниже средней зарплаты в регионе за четвертый квартал года. Как объясняется, говорится о сумме брутто. То есть, с учетом налогов и обязательных платежей.