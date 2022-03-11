Можно ли получить льготы и жилищные субсидии на территориях боевых действий

Можно ли получить льготы и жилищные субсидии на территориях боевых действий

Как получить льготы и жилищные субсидии, если на територии ведутся бои, нет карты Сбербанка и не работает «Укрпочта»

Даже если органы соцзащиты не работают, украинцы могут получить субсидии и другие необходимые денежные выплаты. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации со ссылкой на ЦПД при СНБО Украины.

Обычно начисление, выплаты денежных пособий, льгот и субсидий осуществляется органами соцзащиты районных советов, госадминистраций и исполнительных органов городских советов Украины. Что делать, если на вашей территории идут бои и не работают органы социальной защиты.

В таком случае Минсоцполитики направляет средства в Ощадбанк, который перечислит средства непосредственно получателям.

В случае, если выплаты производились через другие банки, «Ощадбанк» должен перечислить средства непосредственно на ваш банковский счет.

Что будет, если вы получали средства через Укрпочту? В таком случае получить переводы, отправленные Минсоцполитики, можно через международную платежную систему «MY TRANSFER». Что такое система My Transfer? Это собственная платежная система Сбербанка с разветвленной сетью пунктов обслуживания по всей Украине, около 3000 отделений, с помощью которой можно перевести деньги без открытия счета.

То есть, для того чтобы получить деньги, которые раньше получали через Укрпочту, нужно найти ближайший пункт системы «MY TRANSFER» с паспортом и ИНН кодом и получить деньги. Деньги будут храниться в течение 60 дней.