Можно ли получить отсрочку по религиозным убеждениям: юрист все объяснил

Религия / © Фото из открытых источников

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Вопрос отсрочки от мобилизации по религиозным убеждениям — один из самых чувствительных и запутанных в правовом поле Украины. Много граждан, руководствуясь глубинными убеждениями о запрете насилия и своими религиозными убеждениями, желают воспользоваться своим правом не проходить военную службу. В то же время государство, которое находится в состоянии вооруженной агрессии, пытается максимально обеспечить свою обороноспособность путем мобилизации.

Можно ли получить отсрочку по религиозным убеждениям? И если да, на каких основаниях? Об этом рассказал юрист Всеукраинской юридической компании OLSON на ее YouTube-канале.

Возможна ли альтернативная военная служба во время мобилизации?

Основным источником, гарантирующим право на свободу религии и совести, является Конституция Украины, а именно статья 35. Она предусматривает возможность освобождения от обязательной военной службы в случае, если служба противоречит религиозным убеждениям. В этом случае гражданин имеет право проходить альтернативную невоенную службу. Закон Украины об альтернативной невоенной службе детализирует эти положения.

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Согласно закону, альтернативная служба предоставляется только тем, кто принадлежит к религиозным организациям, вероисповедание которых не допускает использование оружия. К таким традиционно относят, в частности:

свидетелей Иеговы,

адвентистов седьмого дня,

пятидесятников,

баптистов и т.д.

«Но ключевой момент состоит в том, что этот закон касается только срочной службы, а не службы во время мобилизации. Мобилизация — совсем другая процедура. Она регулируется, в частности, законами о мобилизационной подготовке и мобилизации и постановлением под номером 560. В перечне отсрочки от прохождения военной службы во время мобилизации пункта о религиозных убеждениях нет», — отметил юрист.

То есть, уточнил он, формальная возможность проходить альтернативную невоенную службу во время мобилизации никоим образом не предусмотрена.

Как реагируют суды?

По словам юриста, единственная надежда — пункт «Другие основания» в статье 23 закона Украины о мобилизационной подготовке и мобилизации. Именно эта коллизия повлекла за собой многочисленные судебные разбирательства и споры среди общественности.

Так, в одном из постановлений Верховного суда он рассматривал ситуацию, когда военнообязанный отказался явиться в ТЦК, ссылаясь на религиозные убеждения. Суд первой инстанции счел его виновным в уклонении от призыва на службу во время мобилизации.

Позиция обвиняемого заключалась в том, что верования и убеждения мужчины не позволяют ему участвовать в боевых действиях, поэтому он имеет право на альтернативную службу. Адвокат ссылался на статью 9 Европейской конвенции по правам человека, которая гарантирует свободу совести и религии, статью 18 Международного пакта о гражданских и политических правах, прямо запрещающую любое принуждение, ограничивающее свободу вероисповедания, и статью 35 Конституции Украины, предусматривающую возможность альтернативной службы.

Однако Верховный суд подчеркнул, что в условиях вооруженной агрессии РФ против Украины, когда под угрозу поставлена жизнь, здоровье, безопасность других граждан и само существование государства, есть неотложная потребность в надлежащем комплектовании Вооруженных сил Украины. При таких обстоятельствах условий достижения справедливого баланса между правом человека по статье 9 Конвенции и статьей 35 Конституции Украины в аспекте возможного добросовестного отказа от военной службы и интересами защиты суверенитета, территориальной ценности Украины, прав и свобод других лиц, суд требует обеспечения объективной проверки утверждений лица о несовместимости его религиозных убеждений.

«Это не означает, что возможность реализации права на добросовестный отказ от военной службы ограничивается членством в зарегистрированных религиозных организациях, содержание вероучения которых предполагает, безусловно, недопустимость такой службы, ношение и использование оружия. Право на свободу вероисповедания имеет как внешние, так и внутренние аспекты. Но объединение с другими людьми в религиозной организации как социальной структуре является одной из альтернативно возможных форм его внешнего выражения. Однако, отказываясь от службы в Вооруженных силах из соображений совести, человек должен продемонстрировать наличие у него соответствующих глубоких, искренних и последовательных религиозных убеждений определенными данными, кроме собственных слов и утверждений близких лиц», — рассказал адвокат.

В этом деле суд принял во внимание то, что обвиняемый не принадлежал ни к одной религиозной организации, а также проходил срочную военную службу в течение пяти месяцев до того, как, по его словам, у него сформировались эти религиозные убеждения.

В таких обстоятельствах коллегия судей согласилась с решениями первой и апелляционной инстанции о том, что обвиняемый никоим образом не доказал действительность своих убеждений и то, что эти убеждения противоречат прохождению военной службы. Судьи подтвердили приговор первой апелляционной инстанции о привлечении такого лица к ответственности.

Адвокат описал еще один случай в Верховном суде. Кременецкий районный суд сначала признал мужчину невиновным в нарушении статьи 336 Уголовного кодекса Украины. Суд считал, что отказ от прохождения военной службы был должным образом обоснован религиозными убеждениями гражданина. Однако апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции и вынес обвинительный приговор — три года лишения свободы. В кассационной жалобе адвокат указал, что Конституция не дает право на альтернативную службу, что это право является нормой прямого действия и не может быть ограничено даже во время войны, что религиозные убеждения составляют внутренний аспект свободы личности и не зависят от членства в религиозных организациях.

Верховный суд учел все эти аргументы, но пришел к выводу, что вопреки доводам кассационной жалобы, право исповедовать свою религию или убеждение не является абсолютным и может быть ограничено в таких условиях, как законность, легитимная цель, интересы общественной безопасности, необходимость охраны публичного порядка, здоровья или морали, а также защита прав и свобод других лиц, в той мере, в какой это необходимо для достижения указанных законных целей.

Религиозные убеждения не могут быть основанием для избежания мобилизации

«Таким образом, как указывает Верховный суд, религиозные убеждения не могут быть основанием для уклонения от мобилизации лица, признанного пригодным к военной службе, и не освобождает его от его конституционного долга — осуществлять защиту своей страны», — рассказал адвокат.

Верховный суд также добавил, что призывная военная служба по мобилизации не означает автоматически, что мужчина будет обязан брать в руки оружие. Ведь, учитывая его религиозные убеждения и конституционную обязанность защиты отечества, во время несения службы мужчина мог бы быть задействован в ремонте техники, строительстве укреплений, вывозе раненых, перевозке грузов и выполнении других функций, не связанных с использованием оружия.

«Таким образом, в большинстве решений Верховного суда мы видим то, что отказ от прохождения военной службы во время мобилизации в связи с религиозными убеждениями кажется невозможным. И если в первом решении, которое мы анализировали, Верховный суд хотя бы дал возможность обосновывать свои религиозные убеждения, и в своем решении ссылался на то, что такие обоснования не были достаточными, то во втором решении суд решил, что такой отказ вообще невозможен», — обратил внимание юрист.

Заключение Венецианской комиссии о праве на отказ от военной службы по мотивам совести

В то же время он обратил внимание, что 18 марта Венецианская комиссия обнародовала свое заключение о праве на отказ от военной службы по мотивам совести. Этот документ стал ответом на запрос Конституционного суда. В центре этого дела был верующий церкви адвентистов седьмого дня, которого осудили за уклонение от мобилизации. Его вероучение запрещает не только носить в руках оружие, но и быть полностью причастным к любым военным формированиям.

Венецианская комиссия отметила, что международные стандарты, касающиеся отказа от военной службы по убеждениям, можно подытожить таким образом. Статья 9 Европейской конвенции по правам человека и статья 18 Международного пакта о гражданских и политических правах, касающиеся свободы мысли, совести и религии, гарантируют право на отказ от военной службы по убеждениям. Отказ от военной службы по убеждениям основывается на религиозных или других убеждениях, включающих, в частности, жесткое, постоянное и искреннее неприятие любого участия в войне или ношения оружия.

Согласно Европейской конвенции по делам человека, допускаются отступления от права на отказ от военной службы по убеждениям, но только в пределах, строго необходимых из-за требований ситуации. Венецианская комиссия считает, что сама природа отказа от военной службы по убеждению предполагает, что она не может быть полностью исключена даже в военное время, хотя государства имеют ограниченную свободу усмотрения, особенно в условиях всеобщей мобилизации. Однако Венецианская комиссия считает, что ни при каких обстоятельствах отказчик по убеждениям не может быть вынужден носить или использовать оружие даже для самообороны страны.

«Это фактически призыв к украинской власти пересмотреть законодательство о мобилизации и создать надлежащие условия для граждан, которые не могут проходить военную службу из-за своих религиозных убеждений, реализовывать свое право на свободу совести и вероисповедания даже в условиях войны. Однако реальность в Украине пока такая, что отказ от прохождения военной службы по религиозным убеждениям — это пока утопия», — рассказал юрист.

«Для рядового гражданина на сегодняшний день путь к получению отсрочки по религиозным убеждениям кажется практически невозможным. В Украине пока такого четкого механизма нет», — резюмировал юрист.

Напомним, в Черкасской области к трем годам заключения был приговорен мужчина, получивший повестку по почте и придумавший новую «религию», чтобы уклониться от мобилизации.