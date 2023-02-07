Можно ли посещать Турцию после разрушительного землетрясения – ответ посла Украины

Посол Украины в Турции Василий Бондарь рассказал, что украинцы могут посещать запад и центр Турции, однако в пострадавшие от землетрясения регионы лучше не ехать.

Об этом он сказал 7 февраля на брифинге.

Украинский посол подчеркнул, что другие регионы Турции, где не было землетрясения, безопасны. Однако в пострадавшие части лучше не ехать, поскольку там работают до сих пор спасатели.

"Аэропорты в Стамбуле, Анкаре и в ключевых городах центральной и западной Турции работают в привычном режиме. Никаких угроз или опасений для граждан Украины там нет. Большинство пораженных территорий — от Газиантепа, Аданы, Мерсина — это в основном юг и юго-восток Турции. Там значительное количество аэропортов выведено из строя или закрыто для пассажирского сообщения. Основная рекомендация: в эти регионы ехать не нужно", — отметил Василий Боднар.

Разрушительное землетрясение в Турции

В Турции в понедельник, 6 февраля, произошло разрушительное землетрясение, из-за которого погибли тысячи человек. Землетрясение магнитудой 7,8 стало самым мощным в Турции за последние более 80 лет, также оно задело Сирию. Толчки были ощутимы даже на Кипре, в Египте, Ливане, Грузии, Ливии и Израиле. Из-за землетрясения пострадали 10 городов : Газиантеп, Кахраманмарас, Хатай, Османия, Адияман, Малатия, Шанлиурфа, Адана, Диярбакыр и Килис. Были зафиксированы до 20 подземных толчков.

Вице-президент Турции Фуат Октай сообщил о 3419 убитых и более 20 000 раненых. Однако в ВОЗ считают, что жертв может быть гораздо больше.

Читайте также: