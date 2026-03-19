Украина
139
2 мин

Можно ли приостановить службу из-за СОЧ без расследования: ответ суда

Верховный Суд заявил, что приостановка военной службы из-за СОЧ не может происходить автоматически без служебного расследования.

Кирилл Шостак
СОЧ

СОЧ / © скриншот с видео

Верховный Суд определил важные правила по приостановке военной службы в случаях самовольного ухода из части (СОЧ) или дезертирства. Соответствующее решение было принято в постановлении от 17 октября 2023 года.

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета".

Суд подчеркнул: самого факта отсутствия военнослужащего недостаточно для автоматической приостановки службы или контракта.

Речь идет о деле, в котором офицер обжаловал приказ командования об освобождении от должности и приостановлении службы по подозрению в СОЧ. Военная часть настаивала, что достаточным основанием является внесение данных в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР).

Впрочем, Верховный Суд принял сторону военнослужащего и признал такие действия незаконными.

В решении отмечено, что приостановка службы не является автоматической процедурой и требует соблюдения четкой последовательности действий.

Ключевым этапом должно быть служебное расследование, в ходе которого командир обязан установить, есть ли в действиях военного признаки правонарушения — в частности, СОЧ, дезертирство или добровольная сдача в плен.

Только после этого возможно внесение сведений в ЕРДР и принятие дальнейших решений. Без надлежащего расследования приостановка службы считается неправомерной.

Таким образом, командование не может просто констатировать отсутствие военнослужащего и на этом основании прекращать его службу необходимо полное выяснение обстоятельств.

Изменения в правилах мобилизации — последние новости

В последнее время в Украине активно формируются новые подходы к регулированию мобилизации и правам военнослужащих.

В частности, ранее Верховный Суд принял решение о мобилизованных по семейным обстоятельствам. Суд подтвердил, что родители троих и более детей имеют право служить по месту жительства, а их перевод возможен только с их согласия.

Кроме того, государство продолжает цифровизацию процессов, связанных с мобилизацией. Ожидается расширение функций в приложении «Дія», в частности, по бронированию работников критически важных предприятий.

Также на законодательном уровне продолжаются дискуссии по ужесточению ответственности за нарушение военного учета и СОЧ. В то же время, в судах формируется практика, которая устанавливает четкие границы полномочий командования и гарантии для военнослужащих.

