- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 285
- Время на прочтение
- 1 мин
Можно ли проехать через Днестр в Одесской области: заместитель руководителя ОП рассказал детали
Сообщения через Днестр в Одесской области частично восстановлены, за 48 часов условия проезда улучшатся.
Транспортное сообщение через реку Днестр, ограниченное после российской атаки, постепенно возвращается к норме. Участок уже открыт для проезда большинства видов транспорта.
Об этом заявил заместитель руководителя Офиса Президента Виктор Мыкита .
По словам чиновника, в настоящее время проезд обеспечен для: легковых автомобилей, микроавтобусов, небольших грузовиков. Виктор Никита также анонсировал дальнейшее улучшение ситуации в ближайшее время.
«В ближайшие 48 часов будут дополнительно улучшены условия передвижения по привычным маршрутам», — подчеркнул он.
Напомним, что ограничения движения были связаны с повреждением инфраструктуры в результате попадания вражеского дрона в мост в районе Маяков.
Также трагедия, унесшая жизни 43-летней Инны Влаевой 18 декабря, произошла в районе села Маяки. Женщина вместе с тремя детьми возвращалась домой в Одессу, когда российский дрон «Шахед» попал прямо в их автомобиль на мосту через Днестр.
Ранее Олег Кипер сообщал, что трассу Одесса — Рени временно перекрыли для движения транспорта в обоих направлениях. Проезд этим участком дороги полностью остановлен.