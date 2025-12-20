ТСН в социальных сетях

Украина
285
1 мин

Можно ли проехать через Днестр в Одесской области: заместитель руководителя ОП рассказал детали

Сообщения через Днестр в Одесской области частично восстановлены, за 48 часов условия проезда улучшатся.

Руслана Сивак
Дорога (иллюстративная фотография)

Дорога (иллюстративная фотография) / © pixabay.com

Транспортное сообщение через реку Днестр, ограниченное после российской атаки, постепенно возвращается к норме. Участок уже открыт для проезда большинства видов транспорта.

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса Президента Виктор Мыкита .

По словам чиновника, в настоящее время проезд обеспечен для: легковых автомобилей, микроавтобусов, небольших грузовиков. Виктор Никита также анонсировал дальнейшее улучшение ситуации в ближайшее время.

«В ближайшие 48 часов будут дополнительно улучшены условия передвижения по привычным маршрутам», — подчеркнул он.

Напомним, что ограничения движения были связаны с повреждением инфраструктуры в результате попадания вражеского дрона в мост в районе Маяков.

Также трагедия, унесшая жизни 43-летней Инны Влаевой 18 декабря, произошла в районе села Маяки. Женщина вместе с тремя детьми возвращалась домой в Одессу, когда российский дрон «Шахед» попал прямо в их автомобиль на мосту через Днестр.

Ранее Олег Кипер сообщал, что трассу Одесса — Рени временно перекрыли для движения транспорта в обоих направлениях. Проезд этим участком дороги полностью остановлен.

