Можно ли работать в поле на Светлой неделе: мнения священников разделились

Есть ли запрет на полевые работы после Пасхи? Объяснение священников разных конфессий

Реклама

Пока украинцы отмечают Светлую неделю и готовятся к Проводному воскресенью, когда вспоминают всех умерших родственников, в Сети разгорелась дискуссия — можно ли в эти дни работать на огороде или в саду. Ведь, как правило, в Светлую неделю не принято выполнять какие-либо полевые работы.

Действительно ли это так, рассказал священник ПЦУ из Волыни Михаил Бучак.

Можно ли работать на Светлой неделе?

«Можно, но есть одно условие: сначала молитва, а потом труд. Кому надо убрать на могилах родных, кому посеять овощи, кому прополоть грядки, убрать в доме, постирать одежду. Мы можем и не работать, но будем расстроены, что огород зарос, куча грязной одежды, рассада перерастает и еще многое. Никакой Светлой недели не будет, потому что не будет Пасхальной радости, будет беспокойство и нервозность. Поэтому взяв благословение у Воскресшего Спасителя через молитву в храме, домашнюю молитву, помолившись перед трудом: Христос Воскрес…., работаем, во славу Божию, благодаря Его за все», — посоветовал священник.

Реклама

Священник УГКЦ Михаил Квасюк в комментарии «24 канала» советует украинцам все же переждать Светлую неделю, а уже потом браться за тяпки.

«Если вы являетесь агрономом и от этого зависит ваша работа, то это одна вещь. Знаю, многие уже посадили картошку, облагородили свой сад. Человек разумен, он может грамотно спланировать время. Я не думаю, что кто-нибудь будет сажать картошку в субботу перед Пасхой, или в сам день Пасхи, или в понедельник после нее. Мы не видели своих родных, близких, хотим побыть с ними. Поэтому это даже глупо объяснять. Закончите светлую неделю — и вперед к работе», — посоветовал священник.

