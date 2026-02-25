Можно ли "расписываться" и венчаться во время Великого поста: священник ответил

Венчание / Фото иллюстративное

Известный священник-блогер Алексей Филюк с Тернопольщины прокомментировал церковный запрет делать свадьбу и венчаться в Великий пост. Батюшку спросили, можно ли хотя бы «расписаться» в ЗАГСе в пост.

Свой ответ Филюк опубликовал в соцсетях.

«Ну а почему нельзя? Вот возьмем, например, парень на фронте, защищает Украину и приехал во время поста к будущей жене, и они намерены пожениться, расписаться. Пусть расписываются, если не будет больших гуляний», — советует священник.

Филюк подтвердил, что таинство венчания не совершается во время поста. Хотя есть разные ситуации, и в качестве исключения можно обвенчаться и в пост. Но для этого нужно брать разрешение епископа.

В то же время он подчеркнул, что даже если люди и решили «расписаться» или обвенчаться в пост, это нужно делать без дальнейших громких празднований, музыки и т.д.

«Поэтому расписываться можно и нужно, и детей рожать нужно, чтобы не было демографического кризиса. Потому что у нас в Украине этот вопрос очень острый. Надо, чтобы дети рождались. Потому что Украина — это люди, это вы, это ваши дети, это ваши внуки, это ваши будущие правнуки, то есть Украина. Всем мира, добра. А молодые люди, если хотите расписаться — расписывайтесь и ни на кого не смотрите, и никаких предрассудков не слушайте», — подытожил он.

