Можно ли сбить "Орешник" и от чего это зависит

ППО / © ТСН

После применения Россией баллистической ракеты средней дальности типа «Орешник» снова актуализировался вопрос, какие системы противовоздушной и противоракетной обороны способны перехватывать такие цели, а какие — принципиально не предназначены для этого из-за физических и технологических ограничений.

Об этом говорится в аналитическом материале профильного военно-технического издания Defense Express.

Пуск ракеты «Орешник» по Львову, который, по оценкам экспертов, не имел ни военной целесообразности, ни существенного практического эффекта, стал очередным информационным поводом для обсуждения возможностей украинской противовоздушной обороны. В так называемом «кинетическом исполнении» эта ракета не способна эффективно поражать защищенные или точечные цели, однако сам факт ее применения вновь поднял вопрос: могут ли имеющиеся в Украине комплексы Patriot и SAMP-T перехватывать баллистические ракеты средней дальности.

Ответ на этот вопрос однозначен и официальен. В Украине пока отсутствуют системы, способные перехватывать баллистические ракеты средней и межконтинентальной дальности. Об этом еще в начале 2025 года публично заявлял Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский. За прошлый год в этой сфере никаких принципиальных изменений не произошло.

Эксперты отмечают, что неспособность Patriot или SAMP-T сбивать ракеты класса «Орешник» не является свидетельством их технологической отсталости или несовершенства. Так же это не является доказательством «уникальности» российской ракеты. Причина заключается в четкой специализации систем противоракетной обороны: каждый комплекс создается для перехвата целей определенного класса, скорости и траектории.

Зенитные ракетные комплексы Patriot, в частности в конфигурации PAC-3 с противоракетами MSE, предназначены для борьбы с тактическими и оперативно-тактическими баллистическими ракетами. Именно поэтому они эффективно перехватывают ракеты типа «Искандер» или аэробаллистические «Кинжал». В то же время ни один из производителей, в частности Lockheed Martin, никогда не декларировал возможность поражения этими ракетами боевых блоков баллистических ракет средней дальности.

© Defense Express

Ключевая разница заключается в скорости полета цели, высоте траектории и количестве объектов, которые необходимо перехватить. Баллистические ракеты средней дальности, в частности «Орешник», имеют раздельную боевую часть с блоками индивидуального наведения. Это означает, что эффективный перехват возможен только до момента отделения боевых блоков и их разведения по разным траекториям.

После разделения ракета превращается не в одну цель, а в комплекс из нескольких боевых блоков, дополненных ложными целями. Перехват такого «пакета» в атмосфере или на ее границе практически невозможен. Отделение боевых частей происходит на высотах, значительно превышающих 100 километров, то есть фактически в космическом пространстве.

На сегодня ограниченное количество систем в мире имеет возможность так называемого экзоатмосферного перехвата — уничтожения цели за пределами плотных слоев атмосферы. К таким системам относятся американская ракета SM-3 в составе системы Aegis, наземный комплекс Ground-Based Interceptor, израильская система Arrow-3, а также американский THAAD, однако с рядом существенных ограничений.

Эффективность SM-3 подтверждена многочисленными испытаниями, включая успешные перехваты межконтинентальных баллистических ракет и даже уничтожение спутника на околоземной орбите. Ground-Based Interceptor, развернутый на территории США в количестве 64 противоракет, также доказал свою состоятельность, несмотря на высокую стоимость программы и ограниченное количество пусковых средств.

Израильская система Arrow-3 продемонстрировала реальные боевые возможности во время перехвата ракет, запущенных Ираном и йеменскими группировками, с дальностью полета более 2000 километров. Хотя точные типы ракет не раскрывались, речь идет именно о целях класса средней дальности.

Что касается THAAD, ситуация сложнее. Производитель декларирует возможность перехвата не только баллистических ракет средней, но и промежуточной дальности с радиусом действия до 5500 километров. Однако в реальных боевых условиях подтвержден успешный перехват только моноблочных ракет без раздельных боевых частей.

Возможность перехвата ракет с раздельными боевыми частями до момента их разведения для THAAD остается предметом дискуссий и зависит от большого количества переменных: траектории полета, скорости, точки запуска, размещения батарей и времени реагирования. Кроме того, комплекс имеет ограничения по дальности и высоте поражения, поскольку работает на границе между верхними слоями атмосферы и космическим пространством.

Эксперты считают, что вопрос перехвата ракет типа «Орешник» является не политическим или пропагандистским, а сугубо техническим. Он определяется классом цели, характеристиками системы ПВО и условиями применения, а не уровнем «современности» или «отсталости» конкретного зенитного ракетного комплекса.

Напомним, ранее мы писали о том, что 9 января около полуночи впервые за войну Россия ударила по Львовщине «Орешником». Она двигалась по баллистической траектории со скоростью около 13 тыс. км/ч, которая является «сверхвысокой».