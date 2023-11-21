Можно ли сейчас выехать за границу без загранпаспорта: в ГПСУ объяснили

Сопредельные страны вернулись к правилу, что для пересечения границы украинцы должны иметь загранпаспорт.

Граждане Украины по состоянию на ноябрь 2023 года еще имеют возможность выехать за границу по внутренним паспортам, однако только в отдельных случаях.

Об этом глава Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко рассказал в интервью "РБК-Украина".

Глава ГПСУ отметил, что в первые месяцы полномасштабной войны в Украине сопредельные с ней страны активно разрешали пересекать границу в том числе и по внутренним паспортам.

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"Но есть соглашения, которые определяют перечень документов, которые дают основания для пересечения границы. В первую очередь речь идет о загранпаспорте. Поэтому сейчас фактически сопредельные страны вернулись к тому, что люди должны иметь загранпаспорт для пересечения границы", – сообщил Демченко.

В каких случаях можно выехать за границу по внутреннему паспорту

Как пояснил глава Госпогранслужбы, если человек пересекает границу как беженец – направляясь прежде всего из районов боевых действий – и имеет объективные основания, что не может восстановить быстро или сделать загранпаспорт, "тогда в исключительных случаях смежная сторона может пропустить граждан Украины по внутренним паспортам".

Украинские пограничники при этом изучают обстоятельства выезда и могут контактировать с коллегами сопредельной страны, чтобы понять, пропустят ли они человека при таких обстоятельствах по внутреннему паспорту.

Можно ли ехать за границу детям со свидетельством о рождении

"По свидетельству о рождении дети-граждане Украины могут ехать за границу – это прописано в правилах пересечения границы. Такая норма была согласована в том числе и с пограничниками сопредельных стран", – сообщил Демченко.

К слову, в середине ноября Демченко сообщил, что за 10 месяцев 2023 года границу Украины пересекли 30 млн. 100 тыс. человек. Пограничники не фиксировали преимущество выезда или возвращения в Украину, в отличие от 2022 года, когда началась полномасштабная война.

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