Можно ли снимать на видео сотрудников ТЦК при вручении повестки: ответ адвокатов

По словам адвокатов, запрещено снимать военных, их местонахождение, технику и их перемещение, работу ПВО. А работа работников ТЦК, особенно в общественных местах, в этот список не входит.

При вручении повесток работники ТЦК и СП (новое название военкоматов) очень часто запрещают гражданам фиксировать их на видео, ссылаясь на военное положение и запрещение съема военнослужащих.

Законны ли такие действия представителей ТЦК, рассказал адвокат Роман Симутин в своем YouTube-канале.

Можно ли снимать работников ТЦК на видео

Адвокат советует при вручении повесток доставать телефон и начинать вести съемку, чтобы иметь доказательства в случае совершения нарушений сотрудниками ТЦК. Симутин предупреждает, что в большинстве случаев военные будут запрещать это делать.

"Достывайте телефон и включайте видеозапись. Сразу ждите возражений, что их нельзя снимать, они военные и т.д. Но забавность ситуации в том, что это они не имеют права осуществлять видеосъемку, потому что действуют способом, не предусмотренным законом, и формально разрешение снимать, должны спрашивать вас", – сказал Симутин.

Адвокат Вера Тарасенко ранее в своем YouTube-канале объясняла, что запрещено снимать военных, их местоположение, технику и их перемещение, работу ПВО.

"Но значит ли это, что если в отношении Вас военные или полиция ведут себя незаконно, то это тоже запрещено снимать? Полиция и военные Вам конечно же ответят, что да, их запрещено снимать и что они неприкосновенны. И вот здесь и кроется главный обман", – говорит правозащитница.

Тарасенко отмечает, что все действия полиции и военных по отношению к Вам фиксировать на фото и видео "можно и нужно".

"Если эти же военные или полиция Вас останавливают, в чем-то обвиняют, вручают ли повестку, угрожают ли Вам, или насильно тянут в военкомат, то есть совершают относительно Вас лично какие-то действия, то это уже Вы имеете полное право и снимать, и фиксировать", – говорит адвокат.

А как же личное согласие на съемку

Тарасенко напомнила, что согласно ст. 307 ГК Украины физическое лицо может быть снято на фото, кино, теле и видеопленку только при наличии его согласия. Но такое согласие считается предоставленным, если съемка проходит в публичных местах, на улицах, собраниях, конференциях и митингах.

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"Конечно же, полиция, а также военные всегда ссылаются на то, что информация об их действиях является конфиденциальной и что их нельзя снимать. Но и здесь таится ложная информация".

Полиция или военные по отношению к Вам, когда они вручают Вам повестку или выполняют другие действия, – это субъекты властных полномочий. Соответственно, на них положения о конфиденциальности не распространяются", — говорит правозащитница.

Тарасенко пояснила, что не призывает к саботированию законных действий представителей власти, но подчеркнула, что в правовом государстве, прежде всего, должны уважать права и свободы граждан.

Законно ли, если сами сотрудники ТЦК ведут видеосъемку

Симутин отметил, что все чаще сотрудники полиции, сопровождающие представителей ТЦК, включают в себя бодикамеры, чтобы подтвердить факт вручения повестки гражданину в суде.

Но очень часто до суда доходят обрезанные отрывки, которые фиксируют не весь процесс, который нередко сопровождается силовыми методами, а лишь сам факт вручения. По словам правозащитника, использование таких боди камер ничем не регламентировано, то есть не совсем законно.

"Что делает полиция? Вырезает все, оставляя запись на 2-3 минуты, то есть только фиксацию отказа... А то, что из видео вырезано пол часа разговора, уговоров, угроз — это же "мелочь". Кто же в здравом уме давать видео, в котором вас заломили, обыскали и забрали документы, заполнившую повестку и вручили повестку в кругу "невооруженных" людей. Какое же здесь психологическое давление и манипуляция", — с сарказмом отмечает Симутин.

Напомним, что в Чернигове адвоката, пришедшего по делу в ТЦК, силой удерживали и выписали повестку.

Также недавно в Хмельницкой области представители ТЦК ворвались в частный дом местного жителя и угрожали сломать ему ногу.

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