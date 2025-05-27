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- Украина
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Можно ли ставить памятник, если один из супругов еще жив - священник дал ответ
Человек может заранее позаботиться о месте своего захоронения, если чувствует в этом потребность.
Установка памятника на двух человек, даже если один из них еще жив, не является грехом. Это — личное решение, но не оно определяет место человека в вечности.
Об этом рассказал священник Православной Церкви Украины Алексей Филюк в своем Instagram.
Филюк отметил, что с точки зрения церкви запрета на установку памятника еще живому человеку нет.
«Можно? Ну конечно, что можно. Это, опять же, выбор человека», — сказал он.
Он вспомнил реальный случай, когда женщина, увидев свое имя на надгробии рядом с умершим мужем, удивленно заявила, что еще жива. По словам священника, такое случается, но установка памятника заранее — дело личное.
«Это ее право. Хочет — пусть себе делает, ставит. Греха поставить себе памятник, если жива, нет», — пояснил Филюк.
В то же время он подчеркнул, что значительно важнее не то, стоит ли памятник, а духовная подготовка к вечной жизни.
«Но главное, чтобы мы сути заслужили место в Царстве Божьем… Здесь на земле те надгробия нам не помогут войти в Царство Божье», — отметил священник.
Напомним, польский католический священник Адам Шустак рассказывал, чего лучше не говорить во время исповеди. Он отметил, что соблазн — это не грех, а верующим лучше не рассказывать о сложных жизненных ситуациях.