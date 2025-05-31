Можно ли ставить свечу за упокой, если человек пропал без вести: ответ священника

Церковная свеча / © Фото из открытых источников

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Если близкий человек пропал без вести и нет официального подтверждения его смерти, ставить в церкви свечу за упокой души не следует.

Об этом отмечает священник Алексей Филюк.

По его словам, молитва должна быть как за живого, ведь «нет у Бога мертвых — все живые».

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«Вы не получили похоронки, официальных подтверждений о смерти его. Поэтому ставить свечей за упокой не нужно. Молиться как за живого. Так же все, у кого, не дай Бог, исчезли родственники и нет никакого известия молимся как за живых!», — отметил священник.

Священник также советует воздержаться от публичных поминаний, например, выставления черных свечей в соцсетях.

«Не выставляем черные свечи на страницах в фейсбуке, еще не зная, не получили документа. Много есть разных ситуаций, но как мы не получили официального подтверждения, не хороним своих родных заживо и авансом наперед», — подчеркнул Алексей Филюк.

Напомним, священник объяснил, можно ли ставить памятник, если один из супругов еще жив.

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