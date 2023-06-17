Можно ли укоренять черенки роз летом и как именно это лучше делать

Розы можно размножать с помощью разных способов, но наиболее распространенным является метод черенки.
Питание роз летом: плюсы и минусы
Главные преимущества черенки роз летом:
- не нужно переживать, что появится дикая поросль;
- срок жизни розы из черенки гораздо длиннее, чем у привитого растения;
- посадочный материал легко достать.
Минус есть, но он всего лишь один: всегда есть риск того, что укорененный черенок не сможет пережить зиму из-за слабых корней. Из этого следует ответ на вопрос: в каком месяце лучше живить розу? Если сделать это в июле, у растения будет больше шансов перезимовать. А вот черенок, укорененный в августе, уже может столкнуться с определенными проблемами.
Как выбрать живец и несколько слов о подготовке к черенке
Хотя правил не очень много, специалисты советуют все же учитывать их все, чтобы пожилой черенок розы точно укоренился:
- Если вас интересует, можно ли черцевать розы во время цветения, стоит запомнить, что лучше всего брать ветку с бутоном, который уже начал распускаться. Стебель не должен быть старым, но и не берите слишком молодую ветку. Возраст стебля можно понять, если обломать несколько шипов. Они легко отламываются на ветвях, подходящих для черенки.
- Лучшее время для срезки розы утром, когда стебли насыщены влагой.
- Нужно отрезать стебель длиной 12-16 см, важно, чтобы он имел несколько здоровых почек без повреждений. Нижний срез должен быть косым, сразу под почкой, а верхний — прямым и на несколько сантиметров выше почки.
- Черенок рекомендовано освободить от шипов.
Срезанные черенки нужно на несколько часов (а еще лучше в сутки) поставить в стимулятор образования корешков. Тогда корни появятся вдвое быстрее. Если у вас нет специального средства, то можно использовать народные рецепты. Накапайте в стакан с водой 20 капель сока алоэ и растворите 1 чайную ложку меда. Такой напиток будет стимулировать процесс распределения клеток.
Июльская высадка черенков розы в почву: этапы
Высадка черенки розы в почву не составит труда, если следовать простой инструкции:
- Выберите тенистое место, ведь прямые солнечные лучи могут повредить живец.
- Приготовьте смесь из дерна и перегноя – ее используют для первого слоя.
- Затем насыпьте смесь из песка и торфа.
- Черенок нужно углубить в насыпь не более чем на 2 см. Если его слишком сильно углубить, корешок будет образовываться дольше.
- Будущую розу нужно накрыть прозрачной пластиковой бутылкой без макушки или банкой. Так будет сохраняться влага и образуются тепличные условия.
- Поливайте понемногу, чтобы почва постоянно находилась в увлажненном состоянии.
Обратите внимание, что навоз для высадки черенков роз не подходит. Они могут начать подгнивать.
Теперь осталось только дождаться, когда черенок пустит корни и даст первые побеги. На зиму молодые розы нужно плотно укрыть еловыми ветвями, листьями, травой. Весной можно будет пересадить на постоянное место выращивания.
Как вырастить розу из срезанной ветви: способы укоренения
Есть нетрадиционные методы укоренения черенков роз, которые отлично зарекомендовали себя:
- В картофеле – возьмите среднюю картофелину, уберите ее почки, сделайте углубление и вставьте в него черенок. Посадите картофелину в грунт или горшок. Накройте банкой или прозрачной пластиковой бутылкой без макушки.
- В газете — черенки нужно разложить в газете на расстоянии нескольких сантиметров, верхушки должны выглядеть из нее, а нижняя часть лежит на линии середины газетного прямоугольника. Нижний слой бумаги сомкните в рулон. Смочите его водой, поставьте вертикально в светлое место. Иногда для увлажнения подливайте воду.
- В стакане с водой – укоренение роз в воде является очень простой процедурой. В стакан налейте воды, чтобы она на несколько сантиментров покрывала черенок. Можно добавить стимулятор для образования корней.
Однако, очень важно учитывать, что корни, которые черенок розы пустил в воде, отличаются нежностью. Поэтому оно может гнить после высадки в открытый грунт.
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