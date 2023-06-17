Можно ли укоренять черенки роз летом и как именно это лучше делать

Розы можно размножать с помощью разных способов, но наиболее распространенным является метод черенки.

Питание роз летом: плюсы и минусы

Главные преимущества черенки роз летом:

не нужно переживать, что появится дикая поросль;

срок жизни розы из черенки гораздо длиннее, чем у привитого растения;

посадочный материал легко достать.

Минус есть, но он всего лишь один: всегда есть риск того, что укорененный черенок не сможет пережить зиму из-за слабых корней. Из этого следует ответ на вопрос: в каком месяце лучше живить розу? Если сделать это в июле, у растения будет больше шансов перезимовать. А вот черенок, укорененный в августе, уже может столкнуться с определенными проблемами.

Как выбрать живец и несколько слов о подготовке к черенке

Хотя правил не очень много, специалисты советуют все же учитывать их все, чтобы пожилой черенок розы точно укоренился:

Если вас интересует, можно ли черцевать розы во время цветения, стоит запомнить, что лучше всего брать ветку с бутоном, который уже начал распускаться. Стебель не должен быть старым, но и не берите слишком молодую ветку. Возраст стебля можно понять, если обломать несколько шипов. Они легко отламываются на ветвях, подходящих для черенки. Лучшее время для срезки розы утром, когда стебли насыщены влагой. Нужно отрезать стебель длиной 12-16 см, важно, чтобы он имел несколько здоровых почек без повреждений. Нижний срез должен быть косым, сразу под почкой, а верхний — прямым и на несколько сантиметров выше почки. Черенок рекомендовано освободить от шипов.

Срезанные черенки нужно на несколько часов (а еще лучше в сутки) поставить в стимулятор образования корешков. Тогда корни появятся вдвое быстрее. Если у вас нет специального средства, то можно использовать народные рецепты. Накапайте в стакан с водой 20 капель сока алоэ и растворите 1 чайную ложку меда. Такой напиток будет стимулировать процесс распределения клеток.

Июльская высадка черенков розы в почву: этапы

Черенки роз: высадка в почву / Фото: Pexels

Высадка черенки розы в почву не составит труда, если следовать простой инструкции:

Выберите тенистое место, ведь прямые солнечные лучи могут повредить живец. Приготовьте смесь из дерна и перегноя – ее используют для первого слоя. Затем насыпьте смесь из песка и торфа. Черенок нужно углубить в насыпь не более чем на 2 см. Если его слишком сильно углубить, корешок будет образовываться дольше. Будущую розу нужно накрыть прозрачной пластиковой бутылкой без макушки или банкой. Так будет сохраняться влага и образуются тепличные условия. Поливайте понемногу, чтобы почва постоянно находилась в увлажненном состоянии.

Обратите внимание, что навоз для высадки черенков роз не подходит. Они могут начать подгнивать.

Теперь осталось только дождаться, когда черенок пустит корни и даст первые побеги. На зиму молодые розы нужно плотно укрыть еловыми ветвями, листьями, травой. Весной можно будет пересадить на постоянное место выращивания.

Как вырастить розу из срезанной ветви: способы укоренения

Есть нетрадиционные методы укоренения черенков роз, которые отлично зарекомендовали себя:

В картофеле – возьмите среднюю картофелину, уберите ее почки, сделайте углубление и вставьте в него черенок. Посадите картофелину в грунт или горшок. Накройте банкой или прозрачной пластиковой бутылкой без макушки.

– возьмите среднюю картофелину, уберите ее почки, сделайте углубление и вставьте в него черенок. Посадите картофелину в грунт или горшок. Накройте банкой или прозрачной пластиковой бутылкой без макушки. В газете — черенки нужно разложить в газете на расстоянии нескольких сантиметров, верхушки должны выглядеть из нее, а нижняя часть лежит на линии середины газетного прямоугольника. Нижний слой бумаги сомкните в рулон. Смочите его водой, поставьте вертикально в светлое место. Иногда для увлажнения подливайте воду.

— черенки нужно разложить в газете на расстоянии нескольких сантиметров, верхушки должны выглядеть из нее, а нижняя часть лежит на линии середины газетного прямоугольника. Нижний слой бумаги сомкните в рулон. Смочите его водой, поставьте вертикально в светлое место. Иногда для увлажнения подливайте воду. В стакане с водой – укоренение роз в воде является очень простой процедурой. В стакан налейте воды, чтобы она на несколько сантиментров покрывала черенок. Можно добавить стимулятор для образования корней.

Однако, очень важно учитывать, что корни, которые черенок розы пустил в воде, отличаются нежностью. Поэтому оно может гнить после высадки в открытый грунт.

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