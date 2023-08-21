Можно ли уволить из ВСУ ошибочно мобилизованных: ответ правозащитницы

По словам правозащитницы, даже если у человека есть соответствующая справка, то такого основания, как наличие инвалидности для увольнения, не существует.
Во время мобилизации в ряды ВСУ попадают многие граждане с реальными группами инвалидности, однако оснований для их увольнения со службы нет.
Об этом рассказала правозащитница, соучредительница и глава "Правозащитного центра для военнослужащих "Принцип" Любовь Галан, передает "Громадське радіо".
"У нас часто спрашивают, как может быть такое, что в ВСУ достаточно много людей с реальными группами инвалидности и эта проблема очень острая, потому что оснований для увольнения этих людей из ВСУ нет", — говорит правозащитница.
По ее словам, даже если у человека есть соответствующая справка, то такого основания, как наличие инвалидности для увольнения, просто не существует.
"Механизма увольнения этих людей ошибочно или преступно-ложно мобилизованных нет. Они застревают и даже были законодательные предложения по изменениям в механизме пока они не были рассмотрены. Решения о принимаемых принимаются не совсем в соответствии даже с действующим приказом о ВЛК", — подытожила Любовь Галан.
Напомним, что обязанностью каждого военнообязанного украинца является защита своей страны. Повестка – не автоматический билет на войну, а в первую очередь – уточнение военно-учетных данных.
Раньше мы писали, как МСЭКи наживаются на военных и гражданских и когда эти комиссии ликвидируют.
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