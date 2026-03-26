Можно ли в промышленности найти рабочее место для ветерана с инвалидностью: опыт Интерпайпа Пинчука

Как справляются с этой проблемой в компании Интерпайп Виктора Пинчука, рассказывает Украинская правда .

До войны Константин Кравченко работал инженером по ремонту электрооборудования на ломозаготовительном производстве. Обслуживал электрогидравлические пресс-ножницы – большие машины, которые режут металлолом и готовят его для последующей переплавки. Работа на ногах и довольно сложная физически. Летом 2022 ушел добровольцем на фронт. Служил на Харьковщине, потом возле Купянска, Боровой, потом – под Бахмутом, в районе Клещиевки и Андреевки.

Во время боевого задания получил ожоги и осколочные ранения ноги. Врачи долго пытались сохранить концовку, но не удалось. Уже в госпитале понимал, что в довоенную работу вернуться не сможет. Однако на заводе совершили определенные кадровые перестановки и предложили ветерану инженерную должность по ремонту высоковольтного оборудования. Он отмечает, что это больше кабинетная работа, которая предусматривает координацию подрядчиков, проверку и заполнение технической документации.

«Сегодня я снова хожу на работу – и это для меня очень важно. После нескольких месяцев дома я понял, что без дела можно просто сойти с ума. Работа дает ощущение нормальной жизни: общение, ответственность, зарплату, движение вперед», – рассказывает Константин.

История мужчины – один из случаев. У компании таких несколько десятков.

«Во время реинтеграции ветерана с инвалидностью в промышленной компании часто не стоит вопроса адаптации довоенного рабочего места, ведь работа в основных производственных процессах предполагает и физическую нагрузку, и посменную работу, и наличие большого количества возможных триггеров в цехах. Поэтому каждому такому защитнику мы либо подбираем новое рабочее место внутри компании, предлагая обучение и поддержку, либо обсуждаем приемлемый рабочий график, длину смены и обновление должности. Этот процесс – всегда диалог с ветераном. Мы стараемся вместе найти решение, которое учтет и опыт ветерана, гражданский и военный, его физические возможности, и амбиции, и потребности производства. Ведь полноценная реинтеграция без профессиональной реализации невозможна. Также очень большое внимание уделяем физической и эмоциональной реабилитации, в зависимости от конкретного случая это могут быть параллельные или последовательные процессы», – поделилась Людмила Новак, директор по коммуникациям «Интерпайп» и куратор корпоративной патронатной службы.