Можно ли в соцсетях рассказывать о работе ТЦК: что за это предусмотрено законом

Когда украинцы, в частности блоггеры и разные эксперты, в соцсетях распространяют информацию о работе ТЦК в Хмельницкой области, это приводит к раскрытию форм и методов выполнения задачи по призыву.

Об этом сообщили в пресс-службе Хмельницкого областного ТЦК и СП.

“Распространение информации в социальных сетях интернет, сообществах мессенджеров относительно места пребывания, передвижения военнослужащих ТЦК Хмельницкой области во время выполнения ими мер оповещения военнообязанных граждан — приводит к раскрытию форм и методов выполнения задачи по призыву на военную службу для защиты Украины, а также приводят к подрыву авторитета Вооруженных сил Украины в обществе”, — рассказали в Хмельницком ТЦК и СП.

Там также добавили, что распространение информации соцсетями содержат признаки состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 114-1 УК Украины (Препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований в особый период).

За это предусмотрена ответственность в виде лишения свободы от пяти до восьми лет.

Напомним, что секретарь оборонного комитета Верховной Рады нардеп Роман Костенко раскритиковал ряд нарушений в работе ТЦК и СП.

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