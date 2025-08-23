- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 112
- Время на прочтение
- 1 мин
Можно ли восстановить стаж, если предприятие уже давно ликвидировано
Трудовой стаж можно подтвердить из документов, выданных по месту работы или архивными учреждениями, если предприятие ликвидировано.
В Украине нередко возникают сложности с оформлением пенсии, особенно если человек потерял трудовую книжку, в ней допущены ошибки или предприятие, на котором он работал, уже давно ликвидировано.
Подтвердить или восстановить трудовой стаж возможно разными способами.
Об этом сообщает «Дія» .
В первую очередь принимаются справки предприятий, учреждений, организаций или их правопреемников. Если правопреемника нет, то пригодятся архивные документы — например, справки о зарплате, копии приказов о переводе на другую должность или бумаги, подтверждающие ликвидацию предприятия.
Отметим, что с января 2004 года уже учитывается страховой стаж — это периоды, когда за работника уплачивались страховые взносы. А трудовой стаж, полученный к этой дате, автоматически приравнивается к страховому.
Следует помнить, что процесс может занять время, поэтому лучше подготовить все документы: архивные справки, трудовые книжки, свидетельства бывших коллег.
Кроме того, можно получить бесплатную юридическую помощь, если у вас низкий доход, включая помощь при подготовке заявления и предоставлении интересов в суд.
Ранее мы сообщали о том, чтобы проверить свой страховой стаж онлайн, лучше всего воспользоваться веб-порталом электронных услуг Пенсионного фонда Украины или мобильным приложением «Пенсионный фонд». Также можно получить справку о страховом стаже через приложение «Дія».