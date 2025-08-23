ТСН в социальных сетях

Можно ли восстановить стаж, если предприятие уже давно ликвидировано

Трудовой стаж можно подтвердить из документов, выданных по месту работы или архивными учреждениями, если предприятие ликвидировано.

Подтвердить или восстановить такой стаж можно несколько способов

Подтвердить или восстановить такой стаж можно у нескольких способов / © ТСН.ua

В Украине нередко возникают сложности с оформлением пенсии, особенно если человек потерял трудовую книжку, в ней допущены ошибки или предприятие, на котором он работал, уже давно ликвидировано.

Подтвердить или восстановить трудовой стаж возможно разными способами.

Об этом сообщает «Дія» .

В первую очередь принимаются справки предприятий, учреждений, организаций или их правопреемников. Если правопреемника нет, то пригодятся архивные документы — например, справки о зарплате, копии приказов о переводе на другую должность или бумаги, подтверждающие ликвидацию предприятия.

Отметим, что с января 2004 года уже учитывается страховой стаж — это периоды, когда за работника уплачивались страховые взносы. А трудовой стаж, полученный к этой дате, автоматически приравнивается к страховому.

Следует помнить, что процесс может занять время, поэтому лучше подготовить все документы: архивные справки, трудовые книжки, свидетельства бывших коллег.

Кроме того, можно получить бесплатную юридическую помощь, если у вас низкий доход, включая помощь при подготовке заявления и предоставлении интересов в суд.

Ранее мы сообщали о том, чтобы проверить свой страховой стаж онлайн, лучше всего воспользоваться веб-порталом электронных услуг Пенсионного фонда Украины или мобильным приложением «Пенсионный фонд». Также можно получить справку о страховом стаже через приложение «Дія».

