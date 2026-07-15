Можно ли выбрать место службы после получения повестки: в ВСУ дали четкое объяснение

Можно ли выбрать место службы после повестки

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Многих военнообязанных в Украине интересует вопрос, можно ли выбрать место службы после получения повестки о мобилизации. Ведь всегда говорят, что те, кто идут служить по контракту имеют возможность выбирать, а те, кого мобилизуют — такой опции не имеют. Рассказываем больше о выборе места службы после повестки.

Об этом рассказал офицер 1-го центра рекрутинга Сухопутных войск ВСУ Илья Абель для РБК-Украина.

Можно ли выбрать место службы после повестки

Вручение повестки для уточнения учетных данных не лишает военнообязанных возможности самостоятельно выбрать место и направление службы через систему рекрутинга.

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Военный говорит, что среди украинцев до сих пор существует популярное убеждение, что любой вызов в ТЦК полностью лишает человека права собственного выбора.

Это становится причиной того, что потенциальные кандидаты, готовые присоединиться к армии, откладывают обращение в специализированные центры.

«Официальная позиция государства гораздо проще и в то же время более важна: повестка для уточнения данных не лишает человека права воспользоваться рекрутингом. Даже с такой повесткой человек может обратиться в рекрутинговый центр, подобрать вакансию, найти место в конкретной бригаде и двигаться дальше», — говорит Илья Абель.

В то же время нужно четко разграничить виды документов: рекрутинг работает только при повестке для сверки данных. Если гражданин уже прошел военно-врачебную комиссию и получил мобилизационное распоряжение, так называемую «боевую повестку» для отправки в подразделение, воспользоваться выбором должности через рекрутеров он больше не сможет.

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Офицер также акцентировал внимание на том, что любой официальный вызов требует обязательной явки в ТЦК и СП. Игнорировать повестки запрещено законом.

В 1-м центре рекрутинга Сухопутных войск предлагают последовательный алгоритм: кандидат сначала выбирает воинскую часть, конкретную должность и направление, а уже после этого проходит все формальные этапы. Этот подход позволяет новобранцам избежать риска оказаться на должности, не соответствующей их гражданскому опыту и навыкам.

Специалисты центров рекрутинга сопровождают военнообязанного от первого обращения к официальному зачислению в штат подразделения, а также поддерживают связь с ним после начала прохождения службы.

Кто сможет уволиться со службы 2026 года

Напомним, Министерство обороны Украины объявило о запуске первого этапа трансформации Сил обороны, в основе которого лежит новый принцип: чем больше риска для жизни военного, тем выше финансовое обеспечение и более длительные отсрочки.

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По поручению президента уже к концу года начнется поэтапное увольнение со службы тез, кто воюет с 2014 и 2022 годов, в первую очередь — для лиц с наибольшей выслугой и временем на линии столкновения. Соответствующее постановление приняло правительство, и изменения вступят в силу после подписания и публикации.

Новая система существенно переформатирует выплаты на средства внутренних ресурсов Минобороны. Для тех, кто принимает участие в штурмах и боевых действиях на передовой, денежное довольствие в среднем составит 300 тысяч гривен. В тылу базовое обеспечение вырастет с 20 до 30 тысяч гривен за счет отмены и перераспределения 10 тысяч тыловой надбавки.

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