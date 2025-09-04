Можно ли выехать за границу, имея задолженность: адвокат объяснил нюансы

Пересечение границы / © ТСН.ua

Многих украинцев интересует, может ли наличие долгов стать препятствием для выезда за границу. Адвокат Сергей Старенький объяснил, что сами по себе финансовые обязательства не являются причиной запрета, а лишь первым шагом в процедуре ограничения.

Об этом юрист сказал в комментарии «Киев24».

«Не напрямую долги могут стать таким основанием. Они только как первый шаг в этой процедуре могут быть… Основанием для отказа пересечения границы может быть определение суда о запрещении пересечения границы обязательств», — отметил Старенький.

По словам адвоката, если задолженность по алиментам у человека свыше четырех месяцев, то государственный исполнитель самостоятельно может вынести постановление уже без суда об ограничении права пересечения границы.

«Конечное решение о пересечении границы или отказе в пересечении границы принимает непосредственно пограничник. Я бы рекомендовал перед отъездом обратиться в ГНСУ с запросом: существуют ли какие-либо ограничения для выезда непосредственно меня за границу», — подытожил юрист.

Напомним, в Офисе президента сообщили, выпустят ли мужчин за границу после окончания войны. Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что даже если война в Украине закончится, мужчины не сразу смогут уехать за границу. По его словам, ограничения на выезд будут точно действовать до окончания военного положения. Но даже после этого, вероятно, наступит короткий переходный период, когда мужчинам призывного возраста за границу будет нельзя.