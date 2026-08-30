Можно ли выехать за границу с пенсионным удостоверением в «Дії»: что говорит суд

Выпускают ли за границу с пенсионным в Дії / © Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины

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На пункте пропуска «Чоп» развернулся типичный для современных реалий спор: пограничники «завернули» женщину со второй группой инвалидности и мужчину, который ее сопровождал на лечение за границу — это при том, что все документы для выезда пара имела. Они решили обращаться в суд.

Об этом говорится в судебном деле №260/4593/24.

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Можно ли выехать за границу по пенсионному в «Дія»

Весь пакет бумаг был на руках — от загранпаспортов и свидетельства о браке до справки МСЭК и военного билета, однако пенсионное удостоверение жены предъявили в цифровом виде через приложение «Дія».

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Инспекторы на государственной границе требовали только бумажный оригинал или нотариальную копию, отказав в выезде.

Пара обратилась в суд. Суды двух инстанций по делу № 260/4593/24 четко приняли сторону гражданина, напомнив государственным органам о реалиях цифрового государства.

В суде подтвердили, что электронное отражение пенсионного удостоверения в приложении «Дія» имеет совершенно такую же юридическую силу и срок действия, как бумажное удостоверение. Согласно порядку Пенсионного фонда Украины, использование цифрового документа в приложении «Дія» не требует дополнительного предъявления его бумажного аналога.

Поэтому требование пограничников предоставить бумажный документ было юридически безосновательным.

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Дополнительно суд выявил нехватку правовой культуры в оформлении самого запрета. Вместо четкого обоснования, инспекторы вписали в бланк абстрактное «отсутствие оснований выезда» и не указали на нехватку конкретного документа.

Учитывая, что мужчина полностью выполнил свой долг по сбору всех нужных бумаг и действительно сопровождал жену с инвалидностью, суд отменил отказ пограничной службы.

Теряется ли пенсия после выезда за границу

Напомним, что наличие страхового стажа в Украине не гарантирует автоматического получения пенсии за границей, поскольку Пенсионный фонд может отказать в выплате из-за юридических нюансов.

По словам юриста Марины Камиловой, ключевыми факторами является наличие и условия международного договора о социальном обеспечении со страной нового проживания. В частности, выплаты могут быть прекращены или ограничены из-за отсутствия такого соглашения, переезда в страну с принципом территориальности, несоблюдения требований по ежегодной физической идентификации или несвоевременного информирования ПФУ об изменении статуса.

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Перед выездом или подачей заявления юрист советует детально изучить тип двустороннего договора, порядок взаимозачета стажа, а также перечень оснований для прекращения выплат. Перед оформлением документов следует получить полный текст официального соглашения и разъяснение Пенсионного фонда во избежание неожиданной потери средств.

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