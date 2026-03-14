Можно ли выехать за границу только по ID-карте: объяснение специалистов

В условиях активных миграционных процессов вопрос правильного оформления документов для пересечения границы остается актуальным для граждан Украины. Многих украинцев интересует возможность использования внутреннего паспорта нового образца для заграничных поездок.

Об этом сообщили в миграционной службе Днепропетровской области.

Эксперты ведомства напоминают, что паспорт гражданина Украины в форме ID-карты и паспорт для выезда за границу имеют разное юридическое назначение.

Внутренний паспорт (ID-карта) является документом, удостоверяющим личность и подтверждающим гражданство Украины исключительно на территории самого государства.

Паспорт гражданина Украины для выезда за границу выполняет функцию удостоверения личности и подтверждения гражданства за пределами страны. Именно этот тип документа предоставляет человеку законное право на пересечение государственной границы — выезд из Украины и обратно.

«То есть для выезда за границу нужно использовать паспорт гражданина Украины для выезда за границу», — подчеркнули в Миграционной службе.

Исключения из правил: когда ID-карты достаточно

Несмотря на базовые требования паспортного контроля, выезд за границу с использованием внутреннего паспорта гражданина Украины в форме ID карты технически и юридически возможен.

Однако эксперты подчеркивают: такой формат пересечения границы разрешается исключительно при одном условии. Это возможно только при наличии соответствующих действующих межгосударственных соглашений между Украиной и страной, к которой направляется гражданин. Во всех других ситуациях наличие заграничного паспорта является обязательным требованием для выезда.

Напомним, на границах со странами Европейского Союза вступят в силу новые правила пересечения: запускается система автоматической фиксации въезда и выезда иностранцев.