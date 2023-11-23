Можно ли выписать э-рецепт на несколько препаратов: в НСЗУ дали ответ

Теперь электронный рецепт можно получить без посещения врача.

Национальная служба здоровья Украины дала ответы на часто задаваемые вопросы об электронном рецепте.

Об этом говорится на странице НСЗУ в Facebook.

Можно ли выписать э-рецепт на несколько препаратов?

Нет, врач может выписать один э-рецепт только на одно наименование лекарственного средства. Другие препараты, назначенные по схеме лечения и не рецептурные, пациент может самостоятельно приобрести в аптеке.

Нужно ли заполнять план лечения для выписки электронного рецепта?

Заполнение плана лечения при выписке э-рецепта на рецептурные препараты за собственные средства пациента опционально и осуществляется по усмотрению врача. В то же время в случае назначения некоторых препаратов, подлежащих реимбурсации, создание плана лечения обязательно. Это предусмотрено Правилами выписки рецептов на лекарственные средства и изделия медицинского назначения (приказ Минздрава от 19.07.2005 №360).

Напомним, с октября электронный рецепт можно получить без визита к врачу, как это сделать – в материале ТСН.ua.

Читайте также: