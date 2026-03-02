Можно ли выйти из ТЦК, когда отсрочки нет: юрист объяснил

Мобилизация 2026 / © ТСН.ua

Реклама

Среди военнообязанных существует мнение, что попадание в ТЦК без документов об отсрочке автоматически означает немедленную мобилизацию.

Так ли это действительно, рассказал адвокат Ярослав Хливный, передает «РБК-Украина».

Юрист признает, что действительно во многих случаях мужчины, попадавшие в ТЦК без отсрочки, были мобилизованы. Однако на его практике были и противоположные случаи. В частности, это происходило с лицами, которые находятся в розыске или имеют отказ в предоставлении отсрочки.

Реклама

«Прибыв в учреждение (ТЦК — Ред.), мы были удивлены на уровне юридического отдела: там обнаружили „розыск“, объявленный центром комплектования из другой области еще год назад. Указанное несколько усложнило общение и посеяло сомнение в глазах работников относительно наших намерений. Через час переговоров вопрос завершился, и мы спокойно поехали дальше по делам клиента», — рассказывает Ярослав Хливный.

Также юрист рассказал о случае, когда патруль задержал мужчину, который не находился в розыске. Его доставили в ТЦК.

«Оснований для отсрочки не было, но наше дело было в судебном разбирательстве, и нам нужно было еще где-то два-три месяца времени. Человека отпустили и позволили завершить дела. Дело выиграли и обещания мы свои выполнили», — подытожил адвокат.

Мобилизация 2026: последние новости

Ранее президент Владимир Зеленский сделал важное заявление о мобилизации на Украине и назвал условие отказа от мобилизации.

Реклама

Также глава государства раскрыл цифры, сколько людей Украина и Россия мобилизуют ежемесячно.

В свою очередь руководитель ОП Буданов объяснил, почему вопросы мобилизации невозможно решить во время войны.

Что изменится в мобилизации с 1 марта, читайте в этой статье.