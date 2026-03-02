- Дата публикации
-
Категория
Украина
- Количество просмотров
- 488
- Время на прочтение
- 2 мин
Можно ли выйти из ТЦК, когда отсрочки нет: юрист объяснил
Юрист объяснил, от чего зависит мобилизация во время визита в ТЦК.
Среди военнообязанных существует мнение, что попадание в ТЦК без документов об отсрочке автоматически означает немедленную мобилизацию.
Так ли это действительно, рассказал адвокат Ярослав Хливный, передает «РБК-Украина».
Юрист признает, что действительно во многих случаях мужчины, попадавшие в ТЦК без отсрочки, были мобилизованы. Однако на его практике были и противоположные случаи. В частности, это происходило с лицами, которые находятся в розыске или имеют отказ в предоставлении отсрочки.
«Прибыв в учреждение (ТЦК — Ред.), мы были удивлены на уровне юридического отдела: там обнаружили „розыск“, объявленный центром комплектования из другой области еще год назад. Указанное несколько усложнило общение и посеяло сомнение в глазах работников относительно наших намерений. Через час переговоров вопрос завершился, и мы спокойно поехали дальше по делам клиента», — рассказывает Ярослав Хливный.
Также юрист рассказал о случае, когда патруль задержал мужчину, который не находился в розыске. Его доставили в ТЦК.
«Оснований для отсрочки не было, но наше дело было в судебном разбирательстве, и нам нужно было еще где-то два-три месяца времени. Человека отпустили и позволили завершить дела. Дело выиграли и обещания мы свои выполнили», — подытожил адвокат.
