Можно ли забронировать от мобилизации работника на удаленной работе: появилось объяснение

Работники на дистанционные имеют право на бронирование от мобилизации / © ТСН.ua

Реклама

Дистанционная работа не препятствует бронированию от мобилизации, если работник официально трудоустроен. Законное бронирование таких военнообязанных требует соблюдения четких условий.

Об этом пишет «Судебно-юридическая газета».

Реклама

Согласно статье 60² Кодекса законов о труде Украины, дистанционная работа — это выполнение работником своих обязанностей вне помещения работодателя с применением информационно-коммуникационных технологий. В этом случае между работником и работодателем обязательно заключается трудовой договор о дистанционной работе.

Реклама

Типовая форма такого договора утверждена приказом Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины от 5 мая 2021 года №913-21.

В то же время пункт 29 Порядка бронирования военнообязанных на период мобилизации и военное время, утвержденного постановлением правительства от 27 января 2023 года №76, предусматривает, что перевод военнообязанного на специальный военный учет происходит автоматически в течение 72 ч. после формирования списка через Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов.

Бронирование работника на дистанционной работе — условия

Для этого работник должен отвечать следующим критериям:

состоять на военном учете;

состоять в трудовых отношениях с государственным органом, критически важным предприятием или учреждением;

иметь уточненные персональные данные;

не находиться в розыске.

Следовательно, одна лишь дистанционная форма работы не является препятствием для бронирования. Если работник официально трудоустроен на предприятии, имеющем статус критически важного, и выполнил все требования по военному учету, работодатель имеет право подать его на бронирование.

Реклама

К слову, бронирование от мобилизации аннулируется в течение суток после увольнения работника и внесения данных в Пенсионный фонд. Это также происходит при ликвидации предприятия, потере статуса критически важного или по запросу руководителя. В случае смены должности в пределах одной компании бронь сохраняется.

Новости партнеров