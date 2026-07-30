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Можно ли забронировать от мобилизации работника на удаленной работе: появилось объяснение
У дистанционников есть законное право на бронь, но придется выполнить ряд условий.
Дистанционная работа не препятствует бронированию от мобилизации, если работник официально трудоустроен. Законное бронирование таких военнообязанных требует соблюдения четких условий.
Об этом пишет «Судебно-юридическая газета».
Согласно статье 60² Кодекса законов о труде Украины, дистанционная работа — это выполнение работником своих обязанностей вне помещения работодателя с применением информационно-коммуникационных технологий. В этом случае между работником и работодателем обязательно заключается трудовой договор о дистанционной работе.
Типовая форма такого договора утверждена приказом Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины от 5 мая 2021 года №913-21.
В то же время пункт 29 Порядка бронирования военнообязанных на период мобилизации и военное время, утвержденного постановлением правительства от 27 января 2023 года №76, предусматривает, что перевод военнообязанного на специальный военный учет происходит автоматически в течение 72 ч. после формирования списка через Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов.
Бронирование работника на дистанционной работе — условия
Для этого работник должен отвечать следующим критериям:
состоять на военном учете;
состоять в трудовых отношениях с государственным органом, критически важным предприятием или учреждением;
иметь уточненные персональные данные;
не находиться в розыске.
Следовательно, одна лишь дистанционная форма работы не является препятствием для бронирования. Если работник официально трудоустроен на предприятии, имеющем статус критически важного, и выполнил все требования по военному учету, работодатель имеет право подать его на бронирование.
К слову, бронирование от мобилизации аннулируется в течение суток после увольнения работника и внесения данных в Пенсионный фонд. Это также происходит при ликвидации предприятия, потере статуса критически важного или по запросу руководителя. В случае смены должности в пределах одной компании бронь сохраняется.