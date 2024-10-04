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Можно ли забронировать работников, которые не обновили данные — разъяснение

Можно ли забронировать работников, которые не обновили данные — разъяснение

Мобилизация в Украине 2024. Коллаж ТСН.ua / Фото: ТСН.ua

Постановление Кабмина предусматривает новые условия бронирования работника и его автоматического перевода на специальный военный учет.

С 2 октября предприятия больше не могут бронировать военнообязанных, которые не уточнили свои данные до 16 июля или нарушили правила военного учета или находятся в розыске.

Соответствующее уточнение содержит постановление Кабинета министров №1125 от 1 октября 2024 года.

Этим постановлением внесены изменения в "Порядок бронирования военнообязанных во время военного положения средствами Единого государственного вебпортала электронных услуг".

Теперь бронирование работника и его автоматический перевод на специальный военный учет на срок действия отсрочки возможен при следующих условиях:

  • нахождение на военном учете, т.е. работник должен быть военнообязанным и иметь военно-учетный документ (в бумажной или электронной форме);
  • нахождение на персональном военном учете в соответствующем государственном органе, предприятии, учреждении;
  • уточнение данных, то есть лицо должно было уточнить свои данные о пребывании на военном учете до 16 июля 2024;
  • отсутствие работника в розыске, информация о имеющихся в Реестре военнообязанных и базе "Армор", доступной Нацполиции.

Напомним, в Украине будут внедряться модели экономического бронирования. На сегодня, 4 октября, решение уже принято.

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