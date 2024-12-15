Можно ли заготавливать дрова в посадках у железной дороги и кто дает разрешение

Самовольный сбор древесины, даже когда деревья срезаны вдоль железнодорожных путей, является нарушением.

Зеленые насаждения вдоль железнодорожных путей важны для безопасности транспорта, защищая инфраструктуру от обвалов, снежных и песчаных заносов.

Можно ли заготавливать дрова в посадках вдоль железнодорожных путей, рассказывает "Судебно-юридическая газета" со ссылкой на сайт Золочевского городского совета.

Лесонасадки у железной дороги выполняют защитную функцию, поэтому их удаление строго регламентируется. Решение об удалении зеленых насаждений одобряют местные власти, а для этого требуется специальное разрешение – ордер.

Процедура удаления деревьев вдоль путей:

Формирование комиссии по оценке состояния насаждений.

Определение целесообразности их удаления.

Оформление соответствующих документов.

Деревья могут срезать только профильные подразделения, если насаждения создают угрозу безопасности движения поездов. Самовольная сборка древесины или срезка деревьев и ветвей без согласования с соответствующими органами запрещена.

Незаконная рубка деревьев предусматривает административную, гражданскую или уголовную ответственность. Также к нарушениям относятся транспортировка, хранение и сбыт незаконно срубленной древесины.

Раньше мы писали, можно ли в лесу собирать дрова и когда штрафуют.

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