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Можно ли заготавливать дрова в посадках у железной дороги и кто дает разрешение

Можно ли заготавливать дрова в посадках у железной дороги и кто дает разрешение

Почему нельзя рубить деревья вдоль железной дороги / Фото: Укрзализныця

Самовольный сбор древесины, даже когда деревья срезаны вдоль железнодорожных путей, является нарушением.

Зеленые насаждения вдоль железнодорожных путей важны для безопасности транспорта, защищая инфраструктуру от обвалов, снежных и песчаных заносов.

Можно ли заготавливать дрова в посадках вдоль железнодорожных путей, рассказывает "Судебно-юридическая газета" со ссылкой на сайт Золочевского городского совета.

Лесонасадки у железной дороги выполняют защитную функцию, поэтому их удаление строго регламентируется. Решение об удалении зеленых насаждений одобряют местные власти, а для этого требуется специальное разрешение – ордер.

Процедура удаления деревьев вдоль путей:

  • Формирование комиссии по оценке состояния насаждений.
  • Определение целесообразности их удаления.
  • Оформление соответствующих документов.

Деревья могут срезать только профильные подразделения, если насаждения создают угрозу безопасности движения поездов. Самовольная сборка древесины или срезка деревьев и ветвей без согласования с соответствующими органами запрещена.

Незаконная рубка деревьев предусматривает административную, гражданскую или уголовную ответственность. Также к нарушениям относятся транспортировка, хранение и сбыт незаконно срубленной древесины.

Раньше мы писали, можно ли в лесу собирать дрова и когда штрафуют.

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