Можно ли заготавливать дрова в посадках у железной дороги и кто дает разрешение

Самовольный сбор древесины, даже когда деревья срезаны вдоль железнодорожных путей, является нарушением.
Зеленые насаждения вдоль железнодорожных путей важны для безопасности транспорта, защищая инфраструктуру от обвалов, снежных и песчаных заносов.
Можно ли заготавливать дрова в посадках вдоль железнодорожных путей, рассказывает "Судебно-юридическая газета" со ссылкой на сайт Золочевского городского совета.
Лесонасадки у железной дороги выполняют защитную функцию, поэтому их удаление строго регламентируется. Решение об удалении зеленых насаждений одобряют местные власти, а для этого требуется специальное разрешение – ордер.
Процедура удаления деревьев вдоль путей:
- Формирование комиссии по оценке состояния насаждений.
- Определение целесообразности их удаления.
- Оформление соответствующих документов.
Деревья могут срезать только профильные подразделения, если насаждения создают угрозу безопасности движения поездов. Самовольная сборка древесины или срезка деревьев и ветвей без согласования с соответствующими органами запрещена.
Незаконная рубка деревьев предусматривает административную, гражданскую или уголовную ответственность. Также к нарушениям относятся транспортировка, хранение и сбыт незаконно срубленной древесины.
Раньше мы писали, можно ли в лесу собирать дрова и когда штрафуют.
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