Можно ли заходить в магазин вместе с домашними животными: Госпродслужба ответила

Посещение продуктовых магазинов с собачкой или котом – нарушение законодательства или нет?

Согласно закону "Об основных принципах и требованиях безопасности и качества пищевых продуктов" относительно гигиенических требований к пищевым продуктам на всех стадиях их производства и обращения, операторы рынка обязаны обеспечивать соблюдение норм, а значит безопасность пищевых продуктов. А решение о запрете или разрешении посещения магазинов и общественных заведений с домашними питомцами принимают органы местного самоуправления.

Об этом говорится в сообщении Госпродпотребслужбы.

"Статьей 9 Закона Украины "О защите животных от жестокого обращения" определено, что физические и юридические лица, которые содержат домашних животных, обязаны соблюдать требования нормативно-правовых актов, указанных в статье 2 настоящего Закона, санитарно-гигиенических и ветеринарных норм и правил, а также не допускать нарушений прав и законных интересов других физических и юридических лиц и не создавать угрозы безопасности людей, а также других животных. Этим же законом предусмотрено, что правила содержания домашних животных устанавливаются органами местного самоуправления", – пояснили специалисты.

Там также привели пример Киева. Согласно пункту 5.7 главы 5 Правил содержания домашних собак и кошек в столице, утвержденных решением Киевсовета от 25 октября 2007 года № 1079/3912, не разрешается приводить животных (кроме собак-поводырей) в помещения магазинов и кафе (кроме специализированных магазинов для животных), объектов общественного питания, учреждений здравоохранения, образования и культуры, на территории детских и спортивных площадок.

В то же время согласно части первой статьи 154 Кодекса Украины об административных правонарушениях предусмотрена ответственность за нарушение правил содержания собак и кошек, в частности содержание собак и кошек в местах, где это запрещено соответствующими правилами. Протоколы о таких правонарушениях имеют право составлять уполномоченные должностные лица органов Национальной полиции.

Как отметили в службе, решение о запрете или разрешении посещения в сопровождении домашних любимцев общественных заведений принимают органы местного самоуправления, на официальных вебпорталах которых можно ознакомиться с соответствующими правилами.

Ранее во Львовской области к 5 годам лишения свободы приговорили мужчину, который подрался с туристами из-за замечаний об обнаженном торсе. Инцидент произошел в Трускавце в июле 2023 г. в местном кафе.

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