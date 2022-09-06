Можно ли замораживать мясной, овощной или фруктовый салаты

Благодаря морозильной камере можно хранить свежими долгое время всевозможные продукты: от мяса до овощей. Поэтому возникает вопрос: можно ли заморозить салат? Читайте об этом в материале ТСН.ua.

Хотя не запрещается морозить практически какие-либо продукты, однако это не значит, что хранить таким образом салат – хорошая идея. Не все продукты хорошо переносят заморозки, в то время как другие не теряют своих вкусовых свойств даже после 6 месяцев в морозильной камере. Поэтому здесь важно обратить внимание, из каких ингредиентов состоит салат. Ведь этот термин достаточно широк. И, если один салат может готовиться из мяса и макарон, то другой – будет содержать только овощи. Можно ли заморозить излюбленный салат и как это правильно делать?

Салаты, которые плохо переносят заморозку

Если вы приготовили салат из овощей (помидоры, огурцы), листья салата и сельдерея – его лучше охладить в холодильнике, но не замораживать. Проблема в том, что эти компоненты содержат большое количество воды и после размораживания просто превратятся в неаппетитную кашу. А еще высокое содержание воды имеет редис.

Следует избегать замораживания и тех салатов, где используется заправка из яичных белков или майонеза. В морозильной камере они будут отделены.

Плохо замораживается и салат со сливочным творогом. Лучше не ставить в морозильную камеру блюда с жареными ингредиентами или хлебом – они потеряют свою хрусткость.

Для охлаждения таких видов салатов всегда используйте герметичные контейнеры. И здесь не важно, сами ли вы приготовить блюдо дома, или купили уже готовое в супермаркете. Лучше не добавлять заправку сразу. Сделайте это, когда блюдо будет в вашей тарелке. Так салат будет храниться в холодильнике подольше.

Ставить салаты лучше у передней части холодильника. Она не такая холодная, как задняя, поэтому блюдо не заморозится. Для хорошей свежести хранить блюдо рекомендовано менее 3-5 дней.

Замораживание салата: который можно хранить в морозильной камере

Можно ли замораживать салат с мясом? / Фото: Pexels

Перед замораживанием любого салата подумайте, подходит ли он для этого процесса. Существует много видов салатов: мясные, овощные, фруктовые, творожные, с пастой и т.д.

Если салат содержит такие ингредиенты как горошек, перец, морковь, брокколи, лук – можете смело ставить его в морозильную камеру. Часто в салаты добавляют макаронные изделия, мясо, твердые сыры – их также не запрещено замораживать. Подходит для такого хранения и блюдо из тунца.

Практически любые фруктовые салаты хорошо переносят замораживание и будут смотреться аппетитно после морозильной камеры. Однако здесь следует избегать кашевидных компонентов, например арбуза.

Салаты с курицей можно замораживать. Но здесь нужно обращать внимание на заправку. Если она приготовлена из сметаны или майонеза – лучше не рисковать.

Как правильно замораживать салат.

Если вы определили, что салат можно замораживать, нужно понять, как это сделать правильно. Проще так хранить блюда, где есть макаронные изделия. Здесь все очень просто. Насыпьте салат в контейнер, подходящий для замораживания. Поместите его в морозильную камеру. Сохраняться так он может до полугода.

Также важно обратить внимание, как разморозить салат, чтобы он выглядел аппетитно и был приятным на вкус. Извлеките контейнер из морозильника, оставьте на ночь в холодильнике. Не стоит долго хранить блюдо при комнатной температуре, ведь там могут развиваться бактерии.