Можно ли заряжать EcoFlow в "Пунктах незламности": объяснение ГСЧС

Пункт Несокрушимости

В условиях отключений электроэнергии "Пункты незламности" стали спасением для тысяч украинцев, позволяя согреться и выйти на связь с родными. Однако ресурс оборудования в этих локациях не является безграничным.

Об этом пишет ГСЧС Украины.

Главная цель работы пунктов — оказать помощь максимальному количеству граждан одновременно. Именно поэтому спасатели определили четкий список приоритетных гаджетов.

В первую очередь к сети подключают:

мобильные телефоны;

павербанки (компактные наружные аккумуляторы);

фонарики.

Это устройства критической необходимости, позволяющие людям оставаться на связи и иметь освещение во время блэкаутов.

Многие украинцы пытаются принести в "Пункты незламности" разряженные портативные электростанции (типа EcoFlow, Bluetti и т.п.). В ГСЧС отмечают: гарантии, что вам разрешат их зарядить, нет.

Все зависит от технических характеристик генератора, установленного в конкретном пункте. Большая станция ориентировочной мощностью 1-1,2 кВт и более создает значительную нагрузку на сеть.

"Большая станция может повлечь за собой перегрузку электрогенерирующего оборудования, из-за чего без возможности зарядить гаджеты останутся все посетители пункта", — объясняют спасатели.

Кто принимает решение

На данный момент в Украине нет законодательного акта или регламента, который бы устанавливал четкий лимит мощности устройств в ваттах для посетителей "Пунктов незламности". Поэтому решение принимается индивидуально.

Ответственное лицо или дежурный на месте оценивает текущую нагрузку на генератор и количество людей в помещении. Если мощности хватает, станцию могут позволить подключить. Если же генератор работает на грани возможностей, приоритет предоставят десяткам телефонов, а не одной зарядной станции.

В ГСЧС призывают украинцев с пониманием относиться к этим ограничениям, ведь солидарность и взаимоуважение помогают пережить сложные времена.

Напомним, ГУР Минобороны Украины предупредило о планах России нанести удары по критическим элементам украинской энергосистемы — подстанциям передачи электроэнергии, обеспечивающим работу атомных электростанций.

По данным ГУР, враг уже провел разведку не менее десяти таких объектов в девяти областях, стремясь создать невыносимые условия для гражданского населения и усилить давление на Украину и ее партнеров.