Можно ли защитить транспортное средство от обстрелов и ракет и получить компенсацию за уничтоженное авто

Возможно ли уберечь свой автомобиль от ударов, получить компенсацию за повреждение, читайте в материале ТСН.ua

Как утверждают специалисты, в реалиях войны никто гарантии не предоставит, о безопасности авто нужно позаботиться самостоятельно.

Какие опасности угрожают транспортному средству

Если разорвавшийся снаряд недалеко от автомобиля, обломки могут его повредить. В первую очередь для работоспособности авто имеют значение обломки, которые попадут в подкапотное пространство.

Взрывная волна недалеко от авто повреждает, в первую очередь, стекло, особенно лобовое и металлические боковые панели.

К сожалению, нельзя забывать и о мародерстве.

Какое место для авто можно считать безопасным

Самым безопасным местом для автомобилей во время обстрелов является подземный гараж. Хотя при прямом попадании снаряда даже такая конструкция может не спасти. Что касается наземного хранилища, шансов, что металлический гараж может спасти от снарядов, нет. Несколько лучше может защитить кирпичное сооружение.

Можно ли получить компенсацию за поврежденный в результате обстрела автомобиль

Если автомобиль поврежден или уничтожен в результате боевых действий, возмещение ущерба ложится на страну-агрессора. На сегодняшний день разработка оптимального механизма компенсации за уничтожение или повреждение транспортного средства только началась, — сообщают в Минюсте. Кроме этого, Украина сможет подсчитать нанесенный ущерб государству и гражданам и обратиться в Международный суд ООН с иском о репарациях, в которые могут входить также и суммы нанесенного ущерба физическим лицам.

В случае уничтожения или повреждения в результате вооруженной агрессии российской федерации транспортного средства Минюст рекомендует как можно быстрее зафиксировать факт нанесения ущерба — иметь письменные объяснения не менее двух свидетелей и снимки экрана с новостей или ссылки на публикации в СМИ, освещавшие соответствующее событие и вызвать по возможности полицию. .

Сегодня в приложении «Действие» есть возможность подать на возмещение ущерба недвижимому имуществу, ожидается появление такого же функционала и для движимого.

Ожидать возмещения страховых кампаний — бесполезно. Обычно они руководствуются пунктом о форс-мажоре, который под выплату не подпадает. Правда, у некоторых страховщиков наблюдаются изменения в этом направлении. Некоторые страховые включили в свой пакет пункт о возможности частичного восстановления ТС в случае повреждения в результате боевых действий.

В случае, если ваш автомобиль полностью уничтожен, получил повреждения, из-за которых авто не пригодно для эксплуатации, необходимо обратиться в сервисный центр МВД, чтобы снять средство с регистрации.

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