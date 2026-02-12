Можно ли засыпать соль в канализацию во время морозов: объяснение коммунальщиков

Засыпать соль в канализацию во время морозов — это ошибка / © ТСН

В соцсетях набирает популярность совет засыпать соль в канализацию для борьбы с морозами. Однако киевские коммунальщики предупреждают: такой метод не только неэффективен, но и может вывести систему из строя.

Об этом сообщила КГГА.

В соцсетях в последнее время активно распространяется якобы «экспертный» совет засыпать соль в канализацию, чтобы уберечь трубы от замерзания. Однако столичные коммунальные службы отмечают: эта информация не соответствует действительности.

Внутренние канализационные сети в домах работают по гравитационному принципу и при правильной эксплуатации не промерзают даже в холодное время года.

Внешние же сети прокладывают ниже уровня промерзания грунта — в Киеве это примерно 1,2 м — поэтому риск их замерзания практически отсутствует.

В то же время использование соли может навредить:

нарушить процесс очистки сточных вод;

повысить содержание хлорида натрия в стоках;

ухудшить работу систем водоотведения.

Специалисты подчеркивают, что основная причина проблем с канализацией — не мороз, а засоры. Поэтому в трубы нельзя выбрасывать жир, остатки пищи, влажные салфетки, наполнители для животных, строительные смеси и другие отходы.

К слову, в ночь на 12 февраля Россия снова атаковала объекты критической инфраструктуры Киева, из-за чего еще почти 2600 домов в Деснянском, Днепровском, Печерском и Соломенском районах остались без тепла. Коммунальщики уже работают над восстановлением, однако ситуация осложняется тем, что более 1100 многоэтажек Деснянского и Дарницкого районов до сих пор не имеют отопления из-за критических повреждений Дарницкой ТЭЦ. Кроме проблем с теплом, ночной удар баллистикой и дронами вызвал обесточивание 107 тыс. семей и ранения двух человек.