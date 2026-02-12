- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 183
- Время на прочтение
- 2 мин
Можно ли засыпать соль в канализацию во время морозов: объяснение коммунальщиков
Популярный лайфхак с засыпанием соли в канализацию может обернуться катастрофой для очистных сооружений. Эксперты объяснили, как работает система водоотведения.
В соцсетях набирает популярность совет засыпать соль в канализацию для борьбы с морозами. Однако киевские коммунальщики предупреждают: такой метод не только неэффективен, но и может вывести систему из строя.
Об этом сообщила КГГА.
В соцсетях в последнее время активно распространяется якобы «экспертный» совет засыпать соль в канализацию, чтобы уберечь трубы от замерзания. Однако столичные коммунальные службы отмечают: эта информация не соответствует действительности.
Внутренние канализационные сети в домах работают по гравитационному принципу и при правильной эксплуатации не промерзают даже в холодное время года.
Внешние же сети прокладывают ниже уровня промерзания грунта — в Киеве это примерно 1,2 м — поэтому риск их замерзания практически отсутствует.
В то же время использование соли может навредить:
нарушить процесс очистки сточных вод;
повысить содержание хлорида натрия в стоках;
ухудшить работу систем водоотведения.
Специалисты подчеркивают, что основная причина проблем с канализацией — не мороз, а засоры. Поэтому в трубы нельзя выбрасывать жир, остатки пищи, влажные салфетки, наполнители для животных, строительные смеси и другие отходы.
К слову, в ночь на 12 февраля Россия снова атаковала объекты критической инфраструктуры Киева, из-за чего еще почти 2600 домов в Деснянском, Днепровском, Печерском и Соломенском районах остались без тепла. Коммунальщики уже работают над восстановлением, однако ситуация осложняется тем, что более 1100 многоэтажек Деснянского и Дарницкого районов до сих пор не имеют отопления из-за критических повреждений Дарницкой ТЭЦ. Кроме проблем с теплом, ночной удар баллистикой и дронами вызвал обесточивание 107 тыс. семей и ранения двух человек.