Можно ли завершить войну дипломатическим путем: мнение Кима

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сказал, верит ли в завершение войны путем дипломатии. По его мнению, это вполне возможно.

Об этом Ким рассказал в интервью «Главкому».

«В любом случае подписывают какую-то бумажку, и поэтому я могу быть на 100% уверенным, что война закончится дипломатическим путем и кто-то подпишет», — акцентировал Ким.

Он добавляет, что можно просто прекратить стрельбу и ничего не подписывать. Но, по всей видимости, всем нужен определенный документ, в котором будут прописаны условия завершения войны.

«Поэтому завершение войны по дипломатическому пути вполне возможно. Мой личный прогноз — это произойдет в диапазоне от двух месяцев до года», — отмечает Ким.

Ранее Ким рассказал, как воспринял снятие ограничений на выезд за границу мужчинам 18-22 лет. По его мнению, это решение верно.

По словам Кима, это разрешение воспользовался его младший брат, которому 19 лет.

«Он учится за границей и раньше не мог бы заехать в Украину, потому что не уехал бы обратно. А сейчас он спокойно приехал сюда, побыл неделю, всех увидел и поехал учиться дальше. Это же двусторонняя дорога. Поэтому решение верно», — заключил Ким.