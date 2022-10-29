Можно нагреться, но не всем: кому и почему запрещено покупать электропростынь

Купить электропростынь – отличная идея, чтобы согреться зимой. Но это устройство подходит не всем. Кому и почему нельзя использовать электропростынь — читайте в материале ТСН.ua.

Российская армия продолжает обстреливать критическую инфраструктуру Украины, поэтому эта зима обещает быть достаточно сложной для украинцев. Все уже задумывались о приобретении дополнительных устройств обогрева. В частности, широкую популярность приобрели электропростыни.

Что такое электропростынь

Когда в комнате холодно и у вас нет устройств, которые могут обогреть все помещения, электропростынь придет на помощь. Оно работает от электроэнергии, но потребление небольшое (примерно, как одна лампочка – 60-100Вт), поэтому его можно использовать даже при экономии света.

Внутрь электропростыни вшиты специальные элементы. Они нагреваются, благодаря чему человеку под такой простыней становится достаточно тепло. Большинство моделей оснащается переключателями для использования различных режимов.

Электропростыни могут обогреть только кровать, на которой лежит человек. Их изготовляют из синтетических или натуральных тканей, хорошо удерживающих тепло. Размер следует подбирать под свою кровать. В некоторых вариантах существует возможность нагрева только отдельных частей электропростыни или использования таймера.

Почему купить электропростынь стоит не всем: в чем опасность

Основная опасность скрывается как раз в том, что такая простыня работает от электроэнергии. Поэтому к выбору электропротивоответности нужно подходить со всей ответственностью, чтобы не навредить себе и не сжечь жилье. Поэтому обращайте особое внимание на производителя, материалы и т.д.

Кроме того, важно обратить внимание, что электропростынь подходит не всем. Есть несколько правил, о которых нужно помнить.

Как пояснила семейный врач и педиатрина медицинского центра "Добробут" Анна Серова изданию "ПроГроші", детям до 5 лет использовать электропростыни не рекомендовано. Причина достаточно проста – в таком возрасте дети еще могут не добегать до горшка, а если спят в подгузнике, то он может протекать. Комбинация влага + электроэнергия всегда опасна и нежелательна.

Есть и еще одна причина. По словам врача у детей очень тонкая кожа, а потому ее очень легко перегреть. Температура тела во время сна не контролируется. Когда ребенок засыпает, то не может следить за безопасностью и комфортом, как это делают взрослые. Поэтому всегда есть риск получить ожоги. Даже до ослым не рекомендуется спать всю ночь с включенной электропростыней. Лучше нагреть кровать до комфортной температуры, затем выключить устройство.

К противопоказаниям в использовании электропростынь относят и онкологические заболевания, особенно рак молочной железы. При некоторых болезнях появляются проблемы с лимфатическими узлами и нагревать их не желательно. Лучше бодрствовать под электропростыней людям с гипертонической болезнью или тем, у кого есть склонность к повышению давления. Беременным женщинам перед использованием устройства лучше проконсультироваться с гинекологом.

Если вы уверены, что у вас противопоказаний нет, нужно запомнить, как правильно пользоваться электропростыней. Внимательно следите за проводами, шнурами и нагреваемыми элементами. Не допускайте к этим вещам домашних животных, они могут перегрызть или перегнуть провода. Изделие также нельзя гладить.

При включенной электропростыне не используйте дополнительно грелки или бутылки с теплой водой. В последнее время проходят постоянные перебои в электроснабжении. Поэтому включать электропростынь в сеть на всю ночь не стоит. При малейшем перепаде оно может загореться. Лучшее устройство подключать к повербанку.