Можно освящать алкоголь в Пасхальной корзине: мнение церкви

Пасха 2025 / © УНИАН

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Паска, мясо, колбаса, яйца, масло и хрен — традиционные блюда в Пасхальной корзине каждого украинца. Однако едва ли не каждый год в Сети разворачивается дискуссия о том, можно ли класть в корзину алкоголь.

Что об этом говорят представители церкви — разные мнения собрал ТСН.ua.

Митрополит Луцкий и Волынский Михаил (ПЦУ) в комментарии местному изданию «Конкурент» заявил, что будет спокойно реагировать на тех, у кого из корзины будет выглядеть бутылка вина.

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«Корзина, которую мы наполняем, она означает радость жизни, радость, которой человек должен наполняться не только духовно, но и физически… Вредно неправильное употребление спиртного, чрезмерное употребление. Поэтому апостол Павел даже Тимофею говорит: „Чадо, не пей воды, это вредит твоему желудку, лучше выпей немножко вина“. Мы в пасхальную корзину можем класть все, что мы хотим, из тех продуктов, которые доставят нам и удовольствие, и пользу», — рассказал иерарх.

Ректор Открытого православного университета Святой Софии-Премудрости, протоиерей ПЦУ Георгий Коваленко в комментарии «РБК-Украина» также сказал, что в общем не против вина в Пасхальной корзине.

«Какое-то вино может быть уместным. А уж нести крепкие напитки — неуместно», — подчеркнул священник.

Другого мнения — архиепископ ПЦУ из Кропивницкого Марк. Любой алкоголь в Пасхальной корзине он считает неуместным.

«Берем в корзину то, что потом освящаем во время богослужения, а сами молитвы рассчитаны на освящение паски, яиц и мясомолочных продуктов. Над остальными продуктами молитвы не читаются, поэтому класть их в корзину нет смысла. Пить спиртное на Пасху можно, но нести его в храм не стоит», — сказал архиепископ Марк в комментарии «Суспільне.Кропивницький».

Такого же мнения священник ЦЦУ из Ровно Василий Рудницкий. «Употребление табака — это пагубная привычка, которая приводит к серьезной зависимости, поэтому освящать это нельзя», — заявил священнослужитель в комментарии «Суспільне.Рівне».

Он объяснил, что алкогольные напитки действительно часто ставят на пасхальную трапезу, но их не принято освящать — чтобы люди, сильные пьянству, «не искали оправдания собственной зависимости в церковном благословении».

Итак, как видим, даже в церкви нет единого взгляда на этот вопрос.

Ранее митрополит ПЦУ Александр Драбинко резко отреагировал, что в Украине продают пояса с каннабисом.